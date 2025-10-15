УКР
Пошкоджено 16 резервуарів на нафтобазі у Феодосії. Уражено РЛС П-18 у Криму, пункт управління БпЛА в Олешках та склад боєприпасів у Макіївці, - Генштаб

горить нафтобаза у феодосії

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових цілях та інших важливих об'єктах РФ, послаблюючи наступальний та воєнно-економічний потенціал країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

За уточненими даними, підтверджено повторне ураження в ніч на 13 жовтня 2025 року підприємства "Морський нафтовий термінал" у тимчасово окупованій Феодосії, ТОТ АР Крим.

"Пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої атаки. На території підприємства триває масштабна пожежа", - уточнили у Генштабі.

Нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в постачанні російських військ пально-мастильними матеріалами. Загальний об’єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резервуарах, становить близько 193 тис. куб. м.

"Крім того, в ніч на 14 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію РЛС П-18 в Красній Поляні (ТОТ АР Крим), пункт управління БпЛА в Олешках (ТОТ Херсонської області) та склад боєприпасів у районі Макіївки (ТОТ Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Реалізація заходів, спрямованих на припинення збройної агресії РФ проти України, триває, додають у Генштабі.

Як у Аркадія Райкіна: "Вся база - до тла"...
15.10.2025 09:50 Відповісти
казали,що 11 резервуарів, поки долізло до штабу ,стало 16
15.10.2025 09:57 Відповісти
Ти давай там лізь, щоб до вечора долізло до сврєї будки, свинособака.
15.10.2025 10:27 Відповісти
Нарешті росіянє в криму зможуть на повнії груди вдихнути нєфтє-газовоє вєлічіє
15.10.2025 09:57 Відповісти
Маю надію,що Малюк готує чергову атаку щоб винисти всі резервувари які вціліли.Таким чином закрити тему,хай возять цистерни через міст ,що стане жирною цілью.
