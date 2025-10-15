Пошкоджено 16 резервуарів на нафтобазі у Феодосії. Уражено РЛС П-18 у Криму, пункт управління БпЛА в Олешках та склад боєприпасів у Макіївці, - Генштаб

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових цілях та інших важливих об'єктах РФ, послаблюючи наступальний та воєнно-економічний потенціал країни-агресора.

За уточненими даними, підтверджено повторне ураження в ніч на 13 жовтня 2025 року підприємства "Морський нафтовий термінал" у тимчасово окупованій Феодосії, ТОТ АР Крим.

"Пошкоджено 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої атаки. На території підприємства триває масштабна пожежа", - уточнили у Генштабі.

Нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в постачанні російських військ пально-мастильними матеріалами. Загальний об’єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резервуарах, становить близько 193 тис. куб. м.

"Крім того, в ніч на 14 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію РЛС П-18 в Красній Поляні (ТОТ АР Крим), пункт управління БпЛА в Олешках (ТОТ Херсонської області) та склад боєприпасів у районі Макіївки (ТОТ Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Реалізація заходів, спрямованих на припинення збройної агресії РФ проти України, триває, додають у Генштабі.

