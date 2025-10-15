РУС
Повреждены 16 резервуаров на нефтебазе в Феодосии. Поражены РЛС П-18 в Крыму, пункт управления БПЛА в Олешках и склад боеприпасов в Макеевке, - Генштаб

горит нефтебаза в Феодосии

Силы обороны Украины продолжают наносить удары по военным целям и другим важным объектам РФ, ослабляя наступательный и военно-экономический потенциал страны-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

По уточненным данным, подтверждено повторное поражение в ночь на 13 октября 2025 года предприятия "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированной Феодосии, ВОТ АР Крым.

"Повреждены 16 резервуаров с горючим, уцелевших после предыдущей атаки. На территории предприятия продолжается масштабный пожар", - уточнили в Генштабе.

Нефтяной терминал в Феодосии является важным логистическим звеном в снабжении российских войск горюче-смазочными материалами. Общий объем нефтепродуктов, которые могли храниться в резерварах, составляет около 193 тыс. куб. м.

Также смотрите: В Феодосии уже полтора суток горит нефтебаза: над городом - густой токсичный дым. ВИДЕО

"Кроме того, в ночь на 14 октября подразделения Сил обороны Украины поразили радиолокационную станцию РЛС П-18 в Красной Поляне (ВОТ АР Крым), пункт управления БпЛА в Олешках (ВОТ Херсонской области) и склад боеприпасов в районе Макеевки (ВОТ Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Реализация мероприятий, направленных на прекращение вооруженной агрессии РФ против Украины, продолжается, добавляют в Генштабе.

Як у Аркадія Райкіна: "Вся база - до тла"...
показать весь комментарий
15.10.2025 09:50 Ответить
казали,що 11 резервуарів, поки долізло до штабу ,стало 16
показать весь комментарий
15.10.2025 09:57 Ответить
Нарешті росіянє в криму зможуть на повнії груди вдихнути нєфтє-газовоє вєлічіє
показать весь комментарий
15.10.2025 09:57 Ответить
Маю надію,що Малюк готує чергову атаку щоб винисти всі резервувари які вцілілі.Таким чином закрити тему,хай возять цистерни через мііт ,що стане жирною цілью.
показать весь комментарий
15.10.2025 10:23 Ответить
 
 