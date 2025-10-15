Враг атаковал пять населенных пунктов Харьковской области: двое раненых

За прошедшие сутки российские войска атаковали пять населенных пунктов Харьковской области.

В результате обстрелов пострадали двое мирных жителей - 54-летний мужчина и 52-летняя женщина в селе Нечволодовка Кондрашевской громады, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупанты применили различные виды вооружения:

11 БпЛА типа "Герань-2";

1 БпЛА типа "Ланцет";

2 FPV-дрона.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Купянском районе - частный дом (пос. Шевченково) и автомобиль (с. Нечволодовка);

в Изюмском районе - гражданское предприятие и складское здание (г. Изюм).

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 179 человек, из них 36 остаются на месте. С начала работы пункта зарегистрировано 7540 человек.

На фронте за сутки зафиксировано 182 боевых столкновения.

На Южно-Слобожанском направлении - 16 боев вблизи Волчанска, Каменки, Западного, Кутьковки, а также в направлениях Колодезного и Бологовки.

На Купянском направлении - 9 атак противника в районах Песчаного, Купянска, Петропавловки и Новоплатоновки.

Также читайте: Повреждены 16 резервуаров на нефтебазе в Феодосии. Поражены РЛС П-18 в Крыму, пункт управления БпЛА в Алешках и склад боеприпасов в Макеевке, - Генштаб