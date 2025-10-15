РУС
Новости Обстрелы Харьковщина
129 0

Враг атаковал пять населенных пунктов Харьковской области: двое раненых

Последствия российского обстрела в Харьковской области, поврежденные дома

За прошедшие сутки российские войска атаковали пять населенных пунктов Харьковской области.

В результате обстрелов пострадали двое мирных жителей - 54-летний мужчина и 52-летняя женщина в селе Нечволодовка Кондрашевской громады, сообщает Цензор.НЕТ.

Оккупанты применили различные виды вооружения:

  • 11 БпЛА типа "Герань-2";

  • 1 БпЛА типа "Ланцет";

  • 2 FPV-дрона.

В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Купянском районе - частный дом (пос. Шевченково) и автомобиль (с. Нечволодовка);

  • в Изюмском районе - гражданское предприятие и складское здание (г. Изюм).

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 179 человек, из них 36 остаются на месте. С начала работы пункта зарегистрировано 7540 человек.

На фронте за сутки зафиксировано 182 боевых столкновения.

  • На Южно-Слобожанском направлении - 16 боев вблизи Волчанска, Каменки, Западного, Кутьковки, а также в направлениях Колодезного и Бологовки.

  • На Купянском направлении - 9 атак противника в районах Песчаного, Купянска, Петропавловки и Новоплатоновки.

армия РФ (20917) обстрел (30023) Харьковская область (1726)
