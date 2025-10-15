Враг атаковал пять населенных пунктов Харьковской области: двое раненых
За прошедшие сутки российские войска атаковали пять населенных пунктов Харьковской области.
В результате обстрелов пострадали двое мирных жителей - 54-летний мужчина и 52-летняя женщина в селе Нечволодовка Кондрашевской громады, сообщает Цензор.НЕТ.
Оккупанты применили различные виды вооружения:
-
11 БпЛА типа "Герань-2";
-
1 БпЛА типа "Ланцет";
-
2 FPV-дрона.
В результате атак повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
-
в Купянском районе - частный дом (пос. Шевченково) и автомобиль (с. Нечволодовка);
-
в Изюмском районе - гражданское предприятие и складское здание (г. Изюм).
Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 179 человек, из них 36 остаются на месте. С начала работы пункта зарегистрировано 7540 человек.
На фронте за сутки зафиксировано 182 боевых столкновения.
-
На Южно-Слобожанском направлении - 16 боев вблизи Волчанска, Каменки, Западного, Кутьковки, а также в направлениях Колодезного и Бологовки.
-
На Купянском направлении - 9 атак противника в районах Песчаного, Купянска, Петропавловки и Новоплатоновки.
