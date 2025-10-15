Російський авіаудар пошкодив будівлю пожежно-рятувальної частини у Добропіллі. ФОТОрепортаж

Будівля пожежно-рятувальної частини пошкоджена у Добропіллі Донецької області внаслідок російського авіаудару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що вибуховою хвилею вибиті вікна, пошкоджені двері та стеля. На щастя, особовий склад не постраждав, а пожежна техніка залишилася неушкодженою.

"Попри всі загрози та ризики, наші рятувальники залишаються на посту — продовжують нести службу й допомагати людям. Цей обстріл — ще один доказ того, що ворог цинічно б'є навіть по тому, хто щодня рятує життя", - наголосили в ДСНС.

Також читайте: Доба на Донеччині: двоє загиблих і четверо поранених, росіяни обстріляли три райони області. ФОТОрепортаж










