Російський авіаудар пошкодив будівлю пожежно-рятувальної частини у Добропіллі. ФОТОрепортаж
Будівля пожежно-рятувальної частини пошкоджена у Добропіллі Донецької області внаслідок російського авіаудару.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що вибуховою хвилею вибиті вікна, пошкоджені двері та стеля. На щастя, особовий склад не постраждав, а пожежна техніка залишилася неушкодженою.
"Попри всі загрози та ризики, наші рятувальники залишаються на посту — продовжують нести службу й допомагати людям. Цей обстріл — ще один доказ того, що ворог цинічно б'є навіть по тому, хто щодня рятує життя", - наголосили в ДСНС.
