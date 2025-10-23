РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10381 посетитель онлайн
Новости Фото Обстрелы Харьковщина
110 0

Сутки на Харьковщине: известно о 1 погибшем, 9 раненых, также повреждены автомобили и дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки под вражескими ударами находились Харьков и шесть населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадавшие из-за вражеских атак

В результате обстрелов есть жертвы: в городе Харьков погиб 40-летний мужчина, пострадали мужчины 29, 41, 45 лет и женщины 27, 34, 43, 51, 57, 58 лет.

В результате взрыва неизвестного устройства в поле на территории Ольховской громады пострадал 66-летний мужчина.

В результате повторного обстрела в селе Зеленый Гай Великобурлукской громады погиб командир отделения 43-й Государственной пожарно-спасательной части 4-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Еще 5 его коллег получили ранения.

Чем били оккупанты?

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

  • 2 КАБ;
  • 7 БпЛА типа "Герань-2";
  • 3 БпЛА типа "Молния";
  • 1 БпЛА типа "Ланцет".

Последствия вражеских атак

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в городе Харьков повреждено помещение детского сада, 11 автомобилей, многоквартирный дом, 3 здания, дорожная техника;
  • в Изюмском районе повреждены многоквартирный дом, частный дом (г. Барвенково);
  • в Купянском районе повреждены 2 админздания, автомобиль (пос. Великий Бурлук), комбайн (с. Зеленый Гай);
  • в Харьковском районе повреждены электросети (с. Васильевское);
  • в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Белый Колодец).

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 153 человека. Остались 46 человек. Всего с начала работы в пункте зарегистрировано 8832 человека.

Также читайте: На Харьковщине во время обстрела погиб спасатель ГСЧС Юрий Чистиков. ФОТО

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Харьковщина
Харьковщина
Харьковщина

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по детсаду в Харькове: количество пострадавших возросло до 10, среди них 5-летняя девочка

Автор: 

армия РФ (21008) обстрел (30152) Харьков (7798) Харьковская область (1765) Харьковский район (607)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 