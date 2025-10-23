Сутки на Харьковщине: известно о 1 погибшем, 9 раненых, также повреждены автомобили и дома. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки под вражескими ударами находились Харьков и шесть населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
Пострадавшие из-за вражеских атак
В результате обстрелов есть жертвы: в городе Харьков погиб 40-летний мужчина, пострадали мужчины 29, 41, 45 лет и женщины 27, 34, 43, 51, 57, 58 лет.
В результате взрыва неизвестного устройства в поле на территории Ольховской громады пострадал 66-летний мужчина.
В результате повторного обстрела в селе Зеленый Гай Великобурлукской громады погиб командир отделения 43-й Государственной пожарно-спасательной части 4-го Государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. Еще 5 его коллег получили ранения.
Чем били оккупанты?
Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
- 2 КАБ;
- 7 БпЛА типа "Герань-2";
- 3 БпЛА типа "Молния";
- 1 БпЛА типа "Ланцет".
Последствия вражеских атак
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в городе Харьков повреждено помещение детского сада, 11 автомобилей, многоквартирный дом, 3 здания, дорожная техника;
- в Изюмском районе повреждены многоквартирный дом, частный дом (г. Барвенково);
- в Купянском районе повреждены 2 админздания, автомобиль (пос. Великий Бурлук), комбайн (с. Зеленый Гай);
- в Харьковском районе повреждены электросети (с. Васильевское);
- в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Белый Колодец).
Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 153 человека. Остались 46 человек. Всего с начала работы в пункте зарегистрировано 8832 человека.
