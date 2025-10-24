РФ бьет по Одесщине КАБами: прогремели взрывы
Российские оккупационные войска атаковали Одесскую область управляемыми авиационными бомбами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Воздушных силах предупредили об угрозе КАБов для Южного и Черноморского.
Корреспонденты Суспільного заявили о взрывах в Одесской области.
Жителей области призвали срочно пройти в укрытие.
Атака КАБами
Напомним, 17 октября сообщалось, что российские захватчики впервые с начала полномасштабного вторжения атаковали Николаев КАБами.
Также известно, что 18 октября впервые ударили по Лозовой на Харьковщине реактивным КАБом, который пролетел 130 км.
20 октября РФ впервые выпустила КАБ в сторону Полтавщины
В 2024 году сообщалось, что российские захватчики изменили конструкцию КАБов, чтобы они начали летать дальше.
В ГУР заявляли, что РФ начинает серийное производство авиабомб с УМПК. Их называют "Гром-1" или "Гром-2". Радиус применения - 150-200 км.
Модернізують ракети, а zeлені?
І як з такою проблемою боротися, пока не відомо...