РФ бьет по Одесщине КАБами: прогремели взрывы

Российские оккупационные войска атаковали Одесскую область управляемыми авиационными бомбами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Воздушных силах предупредили об угрозе КАБов для Южного и Черноморского.

Корреспонденты Суспільного заявили о взрывах в Одесской области.

Жителей области призвали срочно пройти в укрытие.

Атака КАБами

Напомним, 17 октября сообщалось, что российские захватчики впервые с начала полномасштабного вторжения атаковали Николаев КАБами.

Также известно, что 18 октября впервые ударили по Лозовой на Харьковщине реактивным КАБом, который пролетел 130 км.

20 октября РФ впервые выпустила КАБ в сторону Полтавщины

В 2024 году сообщалось, что российские захватчики изменили конструкцию КАБов, чтобы они начали летать дальше.

В ГУР заявляли, что РФ начинает серийное производство авиабомб с УМПК. Их называют "Гром-1" или "Гром-2". Радиус применения - 150-200 км.

