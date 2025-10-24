РУС
РФ бьет по Одесщине КАБами: прогремели взрывы

РФ нанесла удар КАБами по Одесской области. Что известно?

Российские оккупационные войска атаковали Одесскую область управляемыми авиационными бомбами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Воздушных силах предупредили об угрозе КАБов для Южного и Черноморского.

Корреспонденты Суспільного заявили о взрывах в Одесской области.

Жителей области призвали срочно пройти в укрытие.

Читайте: Враг атаковал Харьков пятью КАБами: восемь пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж

Атака КАБами

Напомним, 17 октября сообщалось, что российские захватчики впервые с начала полномасштабного вторжения атаковали Николаев КАБами.

Также известно, что 18 октября впервые ударили по Лозовой на Харьковщине реактивным КАБом, который пролетел 130 км.

20 октября РФ впервые выпустила КАБ в сторону Полтавщины

В 2024 году сообщалось, что российские захватчики изменили конструкцию КАБов, чтобы они начали летать дальше.

В ГУР заявляли, что РФ начинает серийное производство авиабомб с УМПК. Их называют "Гром-1" или "Гром-2". Радиус применения - 150-200 км.

Зе терміново пише потужний відосік!
Це вперше(
Модернізують ракети, а zeлені?
Літаки збити не можемо, як і КАБи.
І як з такою проблемою боротися, пока не відомо...
КАБи це труба, протидії немає...
Тре бігти здаватись *****, швидко.
Ні , краще незламно вмерти ніж малопотужно жити.
Ну таки значить здаватись, так?
Против каба одно решение, сбивать носитель. Но розовый фламинго с зелеными ушками не попадет, значит только очередной видосик.
На жаль, ми не можемо підтягнути ППО до точки, яка б дозволила збивати літаки - кацапська аеророзвідка працює і ППО спалять раніше чим вона щось зіб*є...
