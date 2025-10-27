Сутки на Харьковщине: россияне атаковали 14 населенных пунктов, в результате обстрелов пострадали 3 человека. ФОТО
За минувшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 13 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали три человека.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
В селе Осиново Купянской громады пострадал 60-летний мужчина, в селе Тищенковка Кондрашевской громады пострадал 61-летний мужчина, в городе Купянске пострадал 40-летний мужчина. Также медики оказали помощь 88-летней женщине, пострадавшей в результате обстрела села Куриловка 23 октября, и 60-летнему мужчине, пострадавшему в результате обстрела в поселке Ковшаровка Купянской громады 25 октября.
Чем атаковали россияне
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 4 КАБ;
- 1 БПЛА типа "Герань-2";
- 1 БПЛА типа "Ланцет";
- 1 БПЛА типа "Молния";
- 2 fpv-дрона;
- 3 БПЛА (тип устанавливается).
Последствия обстрелов Харьковщины
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в городе Харькове повреждено здание ресторана;
- в Богодуховском районе повреждены электросети (поселок Золочев), двухэтажный многоквартирный дом (село Одноробовка);
- в Купянском районе повреждены 2 складские здания, 2 единицы сельхозтехники (село Благодатовка), 2 складские здания, магазин (село Подсреднее);
- в Изюмском районе повреждены 2 автомобиля (поселок Боровая, село Топольское);
- в Харьковском районе поврежден частный дом (село Лобановка);
- в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (село Новое);
- в Чугуевском районе поврежден частный дом (село Федоровка).
Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 147 человек. Остались 55 человек. Всего с начала работы в пункте зарегистрировано 9490 человек.
