Сутки на Харьковщине: россияне атаковали 14 населенных пунктов, в результате обстрелов пострадали 3 человека. ФОТО

За минувшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 13 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали три человека.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

В селе Осиново Купянской громады пострадал 60-летний мужчина, в селе Тищенковка Кондрашевской громады пострадал 61-летний мужчина, в городе Купянске пострадал 40-летний мужчина. Также медики оказали помощь 88-летней женщине, пострадавшей в результате обстрела села Куриловка 23 октября, и 60-летнему мужчине, пострадавшему в результате обстрела в поселке Ковшаровка Купянской громады 25 октября.

Чем атаковали россияне

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

  • 4 КАБ;
  • 1 БПЛА типа "Герань-2";
  • 1 БПЛА типа "Ланцет";
  • 1 БПЛА типа "Молния";
  • 2 fpv-дрона;
  • 3 БПЛА (тип устанавливается).

Последствия обстрелов Харьковщины

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в городе Харькове повреждено здание ресторана;
  • в Богодуховском районе повреждены электросети (поселок Золочев), двухэтажный многоквартирный дом (село Одноробовка);
  • в Купянском районе повреждены 2 складские здания, 2 единицы сельхозтехники (село Благодатовка), 2 складские здания, магазин (село Подсреднее);
  • в Изюмском районе повреждены 2 автомобиля (поселок Боровая, село Топольское);
  • в Харьковском районе поврежден частный дом (село Лобановка);
  • в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (село Новое);
  • в Чугуевском районе поврежден частный дом (село Федоровка).

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 147 человек. Остались 55 человек. Всего с начала работы в пункте зарегистрировано 9490 человек.

Последствия обстрелов Харьковщины

