Сутки на Харьковщине: россияне атаковали 14 населенных пунктов, в результате обстрелов пострадали 3 человека. ФОТО

За минувшие сутки вражеским ударам подверглись город Харьков и 13 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали три человека.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

В селе Осиново Купянской громады пострадал 60-летний мужчина, в селе Тищенковка Кондрашевской громады пострадал 61-летний мужчина, в городе Купянске пострадал 40-летний мужчина. Также медики оказали помощь 88-летней женщине, пострадавшей в результате обстрела села Куриловка 23 октября, и 60-летнему мужчине, пострадавшему в результате обстрела в поселке Ковшаровка Купянской громады 25 октября.

Чем атаковали россияне

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

4 КАБ;

1 БПЛА типа "Герань-2";

1 БПЛА типа "Ланцет";

1 БПЛА типа "Молния";

2 fpv-дрона;

3 БПЛА (тип устанавливается).

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Последствия обстрелов Харьковщины

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в городе Харькове повреждено здание ресторана;

в Богодуховском районе повреждены электросети (поселок Золочев), двухэтажный многоквартирный дом (село Одноробовка);

в Купянском районе повреждены 2 складские здания, 2 единицы сельхозтехники (село Благодатовка), 2 складские здания, магазин (село Подсреднее);

в Изюмском районе повреждены 2 автомобиля (поселок Боровая, село Топольское);

в Харьковском районе поврежден частный дом (село Лобановка);

в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (село Новое);

в Чугуевском районе поврежден частный дом (село Федоровка).

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 147 человек. Остались 55 человек. Всего с начала работы в пункте зарегистрировано 9490 человек.

Также читайте: Ситуация на трех направлениях фронта сейчас находится в острой фазе, - Нацгвардия

Также читайте: Войска РФ ударили по Купянскому району: один человек погиб, двое ранены. ФОТО