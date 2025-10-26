Войска РФ нанесли удар по Купянскому району: один человек погиб и два ранены. ФОТО
Утром 26 октября армия РФ нанесла удары по населенным пунктам Купянского района Харьковской области, в результате чего есть погибшая и раненые.
Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате атаки повреждена гражданская инфраструктура.
"Один человек погиб, двое пострадали в результате вражеских обстрелов: полиция Харьковщины работает на местах попаданий", - говорится в сообщении.
Так, в селе Тищенковка получил многочисленные ранения 61-летний мирный житель. Также травмирован 61-летний житель в селе Осиново. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение.
Кроме того, из-за удара оккупантов по селу Подолы погибла 57-летняя женщина.
