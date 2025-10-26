УКР
Війська РФ ударили по Куп’янському району: одна людина загинула і дві поранені. ФОТО

Зранку 26 жовтня армія РФ завдала ударів по населених пунктах Купʼянського району Харківської області, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомили в Нацполіції України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Обстріл Харківщини 26 жовтня

"Одна людина загинула, двоє постраждали внаслідок ворожих обстрілів: поліція Харківщини працює на місцях влучань", - йдеться в повідомленні.

Так, у селі Тищенківка дістав численні поранення 61-річний мирний мешканець. Також травмовано 61-річного жителя в селі Осиново. Постраждалих доставлено до медичного закладу.

Крім того, через удар окупантів по селу Подоли загинула 57-річна жінка.

