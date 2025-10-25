Ворог атакував Харків FPV-дронами, запущеними з БпЛА "Молнія": 5 осіб зазнали гострої реакції на стрес

У суботу, 25 жовтня, російські загарбники вдарили по Харкову двома безпілотниками. П’ятеро людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про атаку?

"За даними нашого Ситуаційного центру, БпЛА типу "Молнія" виступала носієм для двох FPV-дронів. Один із них влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі, пошкоджено скління вікон. Інший FPV-дрон влучив у фасад будівлі також у Шевченківському районі. Сам носій - БпЛА "Молнія" - впав на дах гуртожитку в Київському районі. Бойова частина впала поруч із будівлею, на місці працюють вибухотехніки", - повідомив Терехов.

Постраждали 5 осіб, серед них діти

"Станом на зараз, п’ятеро людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес (25-річний чоловік, 51-річна і 68-річна жінки та хлопці 13 і 15 років). Профільні служби працюють на місцях, проводять обстеження територій та фіксують наслідки події", - розповів міський голова.

