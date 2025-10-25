УКР
Новини Атака безпілотників на Харків
Ворог атакував Харків FPV-дронами, запущеними з БпЛА "Молнія": 5 осіб зазнали гострої реакції на стрес

Окупанти знову атакували Молнією Харківщину

У суботу, 25 жовтня, російські загарбники вдарили по Харкову двома безпілотниками. П’ятеро людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про атаку?

"За даними нашого Ситуаційного центру, БпЛА типу "Молнія" виступала носієм для двох FPV-дронів. Один із них влучив у дах приватного будинку в Шевченківському районі, пошкоджено скління вікон. Інший FPV-дрон влучив у фасад будівлі також у Шевченківському районі. Сам носій - БпЛА "Молнія" - впав на дах гуртожитку в Київському районі. Бойова частина впала поруч із будівлею, на місці працюють вибухотехніки", - повідомив Терехов.

Постраждали 5 осіб, серед них діти

"Станом на зараз, п’ятеро людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес (25-річний чоловік, 51-річна і 68-річна жінки та хлопці 13 і 15 років). Профільні служби працюють на місцях, проводять обстеження територій та фіксують наслідки події", - розповів міський голова.

"Дрон - матка"?
Новий рівень і нова спіраль розвитку БпЛА...
25.10.2025 18:51 Відповісти
Для харківчан є хороша новина. В кацапських пабліках піднялось завивання про підрив дамби і затоплення кількох сіл.
"Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил срочную эвакуацию жителей региона. После удара по местному водохранилищу появилась угроза выхода реки Северский Донец из берегов со стороны Харьковской области. Проблема в том, что неясно - а кто бил. В Украине об этом ничего не знают, поэтому уже даже местные жители говорят, что это - свои: или военные, или спецслужбы. Как обычно, людям предлагают уехать в региональный центр - в Белгород - и ночевать в каких-то палатках, однако никаких выплат или даже продовольственной помощи им не предоставляют. Речь уже идёт о тысячах россиян. Как известно, российским властям - будь то федеральным или региональным - на собственный народ наплевать. В этом смысле жители Белгородщины мало чем отличаются от курян, которых не просто бросили, но ещё и бомбили свои же. Как ни крути, но теперь, похоже, планы Путина и Герасимова придётся резко пересматривать: подрыв плотины значительно осложнит любое продвижение войск и логистику на фронте."
25.10.2025 19:00 Відповісти
 
 