Доба на Харківщині: 13 поранених, зазнали ударів Харків та три населені пункти. ФОТОрепортаж

Минулої доби під вогнем окупантів перебували місто Харків та населені пункти Чугуївського, Лозівського, Богодухівського та Куп'янського району. Проти мирного населення військові РФ застосовували керовані авіаційні бомби та безпілотники різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та у поліції області.

Удари по Харкову

Вранці 24 жовтня під ударами керованих авіаційних бомб опинився Індустріальний район Харкова. Пошкоджені приміщення цивільних підприємств, горіло автотранспортне підприємство, пошкоджено автомобілі та причепи, вибиті вікна у житлових будинках. Постраждали 5 чоловіків та 5 жінок.

Фото: Харків/Телеграм Олег Синєгубов

Ввечері ворог знов атакував Індустріальний район БпЛА "Ланцет". Пошкоджено приміщення станції технічного обслуговування та вантажний автомобіль. Двоє чоловіків отримали травми та були госпіталізовані.

Обстріли області 

Внаслідок обстрілів Куп’янського району зруйновано цивільну інфраструктуру.

У місті Валки пошкодило цивільний автомобіль. Обійшлося без постраждалих.

В Чугуївському районі через атаку БпЛА пошкоджено господарську споруду.

Через удари БпЛА по місту Лозова поранена 43-річна жінка. Після надання медичної допомоги її відпущено додому.

Загалом за добу ворог застосував: 

  • 6 КАБ;
  • 14 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 БпЛА типу "Ланцет";
  • 2 БпЛА (тип встановлюється).

обстріл (31526) Харків (5931) Харківська область (1799) Богодухівський район (89) Куп’янський район (466) Лозівський район (27) Харківський район (620) Чугуївський район (243) Лозова (16) Валки (1)
