РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8822 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Харьковщина
476 1

Сутки в Харьковской области: 13 раненых, подверглись ударам Харьков и три населенных пункта. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки под огнем оккупантов находились город Харьков и населенные пункты Чугуевского, Лозовского, Богодуховского и Купянского района. Против мирного населения военные РФ применяли управляемые авиационные бомбы и беспилотники различных типов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.

Удары по Харькову

Утром 24 октября под ударами управляемых авиационных бомб оказался Индустриальный район Харькова. Повреждены помещения гражданских предприятий, горело автотранспортное предприятие, повреждены автомобили и прицепы, выбиты окна в жилых домах. Пострадали 5 мужчин и 5 женщин.

Последствия ударов по Харьковской области
Фото: Харьков/Телеграм Олег Синегубов

Вечером враг вновь атаковал Индустриальный район БпЛА "Ланцет". Повреждено помещение станции технического обслуживания и грузовой автомобиль. Двое мужчин получили травмы и были госпитализированы.

Обстрелы области

В результате обстрелов Купянского района разрушена гражданская инфраструктура.

В городе Валки поврежден гражданский автомобиль. Обошлось без пострадавших.

В Чугуевском районе из-за атаки БпЛА повреждено хозяйственное сооружение.

Из-за ударов БпЛА по городу Лозовая ранена 43-летняя женщина. После оказания медицинской помощи она отпущена домой.

Всего за сутки враг применил:

  • 6 КАБ;
  • 14 БпЛА типа "Герань-2";
  • 1 БпЛА типа "Ланцет";
  • 2 БпЛА (тип устанавливается).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Более десятка взрывов прогремело в пригороде Харькова: враг атакует дронами

Харьковщина
Харьковщина
Харьковщина
Харьковщина

Автор: 

обстрел (30180) Харьков (7800) Харьковская область (1771) Богодуховский район (91) Купянский район (467) Лозовский район (25) Харьковский район (610) Чугуевский район (241) Лозовая (15) Валки (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чому досі російський Білгород , який по розміру , як один райоон Харкова не стертий з лиця землі?
Здається , що колишній президент Зеленський і командувач Сирський не хочуть вииконувати свої обов'язки запеспечувати хаарків'ян надійним захисом.. Їх все влаштовує.
показать весь комментарий
25.10.2025 10:19 Ответить
 
 