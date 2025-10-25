Сутки в Харьковской области: 13 раненых, подверглись ударам Харьков и три населенных пункта. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки под огнем оккупантов находились город Харьков и населенные пункты Чугуевского, Лозовского, Богодуховского и Купянского района. Против мирного населения военные РФ применяли управляемые авиационные бомбы и беспилотники различных типов.

об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.

Удары по Харькову

Утром 24 октября под ударами управляемых авиационных бомб оказался Индустриальный район Харькова. Повреждены помещения гражданских предприятий, горело автотранспортное предприятие, повреждены автомобили и прицепы, выбиты окна в жилых домах. Пострадали 5 мужчин и 5 женщин.

Фото: Харьков/Телеграм Олег Синегубов

Вечером враг вновь атаковал Индустриальный район БпЛА "Ланцет". Повреждено помещение станции технического обслуживания и грузовой автомобиль. Двое мужчин получили травмы и были госпитализированы.

Обстрелы области

В результате обстрелов Купянского района разрушена гражданская инфраструктура.

В городе Валки поврежден гражданский автомобиль. Обошлось без пострадавших.

В Чугуевском районе из-за атаки БпЛА повреждено хозяйственное сооружение.

Из-за ударов БпЛА по городу Лозовая ранена 43-летняя женщина. После оказания медицинской помощи она отпущена домой.

Всего за сутки враг применил:

6 КАБ;

14 БпЛА типа "Герань-2";

1 БпЛА типа "Ланцет";

2 БпЛА (тип устанавливается).

