Сутки в Харьковской области: 13 раненых, подверглись ударам Харьков и три населенных пункта. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки под огнем оккупантов находились город Харьков и населенные пункты Чугуевского, Лозовского, Богодуховского и Купянского района. Против мирного населения военные РФ применяли управляемые авиационные бомбы и беспилотники различных типов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Олег Синегубов и в полиции области.
Удары по Харькову
Утром 24 октября под ударами управляемых авиационных бомб оказался Индустриальный район Харькова. Повреждены помещения гражданских предприятий, горело автотранспортное предприятие, повреждены автомобили и прицепы, выбиты окна в жилых домах. Пострадали 5 мужчин и 5 женщин.
Вечером враг вновь атаковал Индустриальный район БпЛА "Ланцет". Повреждено помещение станции технического обслуживания и грузовой автомобиль. Двое мужчин получили травмы и были госпитализированы.
Обстрелы области
В результате обстрелов Купянского района разрушена гражданская инфраструктура.
В городе Валки поврежден гражданский автомобиль. Обошлось без пострадавших.
В Чугуевском районе из-за атаки БпЛА повреждено хозяйственное сооружение.
Из-за ударов БпЛА по городу Лозовая ранена 43-летняя женщина. После оказания медицинской помощи она отпущена домой.
Всего за сутки враг применил:
- 6 КАБ;
- 14 БпЛА типа "Герань-2";
- 1 БпЛА типа "Ланцет";
- 2 БпЛА (тип устанавливается).
Здається , що колишній президент Зеленський і командувач Сирський не хочуть вииконувати свої обов'язки запеспечувати хаарків'ян надійним захисом.. Їх все влаштовує.