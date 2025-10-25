Более десятка взрывов прогремело в Харькове и пригороде: враг атакует дронами
В ночь на субботу, 25 октября, в Харькове и пригороде прозвучала серия взрывов на фоне атаки российских дронов.
Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Первые взрывы в окрестностях Харькова прозвучали в 00:16. Также были слышны взрывы в самом Харькове.
В 01:14 сообщалось о 15-м взрыве за пределами города.
Воздушные силы ВСУ в 00:09 сообщали о вражеских БпЛА в Богодуховском районе Харьковщины, курс южный.
БпЛА на Харьковщине, курсом на Мерефу, - сообщалось в 00:41.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль