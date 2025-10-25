Более десятка взрывов прогремело в Харькове и пригороде: враг атакует дронами

В ночь на субботу, 25 октября, в Харькове и пригороде прозвучала серия взрывов на фоне атаки российских дронов.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Первые взрывы в окрестностях Харькова прозвучали в 00:16. Также были слышны взрывы в самом Харькове.

В 01:14 сообщалось о 15-м взрыве за пределами города.

Воздушные силы ВСУ в 00:09 сообщали о вражеских БпЛА в Богодуховском районе Харьковщины, курс южный.

БпЛА на Харьковщине, курсом на Мерефу, - сообщалось в 00:41.

