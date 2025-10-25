Понад десяток вибухів пролунало у передмісті Харкова: ворог атакує дронами
У ніч на суботу, 25 жовтня, у Харкові та передмісті пролунала серія вибухів на тлі атаки російських дронів.
Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Перші вибухи на околицях Харкова пролунали о 00:16. Також було чути вибухи у самому Харкові.
О 01:14 повідомлялося про 15-й вибух за межами міста.
Повітряні сили ЗСУ о 00:09 повідомляли про ворожі БпЛА в Богодухівському районі Харківщини, курс південний.
БпЛА на Харківщині, курсом на Мерефу, - повідомлялося о 00:41.
