Понад десяток вибухів пролунало у передмісті Харкова: ворог атакує дронами

У ніч на суботу, 25 жовтня, у Харкові та передмісті пролунала серія вибухів на тлі атаки російських дронів.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Перші вибухи на околицях Харкова пролунали о 00:16. Також було чути вибухи у самому Харкові.

О 01:14 повідомлялося про 15-й вибух за межами міста.

Повітряні сили ЗСУ о 00:09 повідомляли про ворожі БпЛА в Богодухівському районі Харківщини, курс південний.

БпЛА на Харківщині, курсом на Мерефу, - повідомлялося о 00:41.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі