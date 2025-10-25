УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6935 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Харків Атака безпілотників на Харківщину
213 0

Понад десяток вибухів пролунало у передмісті Харкова: ворог атакує дронами

вибухи, дим

У ніч на суботу, 25 жовтня, у Харкові та передмісті пролунала серія вибухів на тлі атаки російських дронів.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Перші вибухи на околицях Харкова пролунали о 00:16. Також було чути вибухи у самому Харкові. 

О 01:14 повідомлялося про 15-й вибух за межами міста.

Повітряні сили ЗСУ о 00:09 повідомляли про ворожі БпЛА в Богодухівському районі Харківщини, курс південний.

БпЛА на Харківщині, курсом на Мерефу, - повідомлялося о 00:41.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

безпілотник (5085) Харків (5928) атака (677) Харківська область (1796) Харківський район (618)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 