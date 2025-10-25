Враг атаковал Харьков FPV-дронами, запущенными с БПЛА "Молния": 5 человек испытали острую реакцию на стресс
В субботу, 25 октября, российские захватчики ударили по Харькову двумя беспилотниками. Пять человек обратились к медикам с острой реакцией на стресс.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно об атаке?
"По данным нашего Ситуационного центра, БпЛА типа "Молния" выступала носителем для двух FPV-дронов. Один из них попал в крышу частного дома в Шевченковском районе, повреждено остекление окон. Другой FPV-дрон попал в фасад здания также в Шевченковском районе. Сам носитель - БпЛА "Молния" - упал на крышу общежития в Киевском районе. Боевая часть упала рядом со зданием, на месте работают взрывотехники", - сообщил Терехов.
Пострадали 5 человек, среди них дети
"По состоянию на сейчас, пять человек обратились к медикам с острой реакцией на стресс (25-летний мужчина, 51-летняя и 68-летняя женщины и ребята 13 и 15 лет). Профильные службы работают на местах, проводят обследование территорий и фиксируют последствия происшествия", - рассказал городской голова.
Новий рівень і нова спіраль розвитку БпЛА...
"Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил срочную эвакуацию жителей региона. После удара по местному водохранилищу появилась угроза выхода реки Северский Донец из берегов со стороны Харьковской области. Проблема в том, что неясно - а кто бил. В Украине об этом ничего не знают, поэтому уже даже местные жители говорят, что это - свои: или военные, или спецслужбы. Как обычно, людям предлагают уехать в региональный центр - в Белгород - и ночевать в каких-то палатках, однако никаких выплат или даже продовольственной помощи им не предоставляют. Речь уже идёт о тысячах россиян. Как известно, российским властям - будь то федеральным или региональным - на собственный народ наплевать. В этом смысле жители Белгородщины мало чем отличаются от курян, которых не просто бросили, но ещё и бомбили свои же. Как ни крути, но теперь, похоже, планы Путина и Герасимова придётся резко пересматривать: подрыв плотины значительно осложнит любое продвижение войск и логистику на фронте."