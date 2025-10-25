Враг атаковал Харьков FPV-дронами, запущенными с БПЛА "Молния": 5 человек испытали острую реакцию на стресс

В субботу, 25 октября, российские захватчики ударили по Харькову двумя беспилотниками. Пять человек обратились к медикам с острой реакцией на стресс.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно об атаке?

"По данным нашего Ситуационного центра, БпЛА типа "Молния" выступала носителем для двух FPV-дронов. Один из них попал в крышу частного дома в Шевченковском районе, повреждено остекление окон. Другой FPV-дрон попал в фасад здания также в Шевченковском районе. Сам носитель - БпЛА "Молния" - упал на крышу общежития в Киевском районе. Боевая часть упала рядом со зданием, на месте работают взрывотехники", - сообщил Терехов.

Пострадали 5 человек, среди них дети

"По состоянию на сейчас, пять человек обратились к медикам с острой реакцией на стресс (25-летний мужчина, 51-летняя и 68-летняя женщины и ребята 13 и 15 лет). Профильные службы работают на местах, проводят обследование территорий и фиксируют последствия происшествия", - рассказал городской голова.

