Наслідки ворожих ударів по Харківщині: одна людина загинула, і семеро постраждали, зокрема двоє дітей. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і п’ять населених пунктів Харківської області.

Як розповіли в Нацполіції, упродовж доби під ударами ворога опинилися місто Харків, Харківський, Лозівський, Ізюмський та Куп'янський райони.

Удари по Харкову

У м. Харків постраждали 25-річний чоловік, жінки 51, 68 років та 13-річний і 15-річний хлопці.

Зазначається, що ворог атакував трьома БпЛА Шевченківський і Київський райони Харкова.

У місті пошкоджено приватний будинок, багатоквартирний будинок, гуртожиток.

Також по допомогу медиків звернулася 48-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу в Харкові 22 жовтня.

Чим атакували росіяни

Проти мирного населення армія РФ застосовувала реактивні системи залпового вогню та безпілотники різних типів.

Зокрема, ворог застосував по Харківщині:

7 БпЛА типу "Герань-2";

1 БпЛА типу "Молнія";

2 fpv-дрони.

Обстріли Харківщини

Унаслідок ворожих обстрілів Куп’янського району постраждали троє людей. 64-річна жінка та 56-річний чоловік поранені в селищі Куп'янськ-Вузловий. Травмованих доставлено до медичного закладу для надання допомоги. 33-річний місцевий мешканець селища Ківшарівка загинув через удар ворога.

Влучання БпЛА сталось в місті Лозова по цивільній інфраструктурі. На місці зайнялась пожежа. Обійшлося без постраждалих.

На території міста Барвінкове стався обстріл із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Зазнали уражень електромережі та залізнична інфраструктура.





