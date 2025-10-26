Наслідки ворожих ударів по Харківщині: одна людина загинула, і семеро постраждали, зокрема двоє дітей. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і п’ять населених пунктів Харківської області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Як розповіли в Нацполіції, упродовж доби під ударами ворога опинилися місто Харків, Харківський, Лозівський, Ізюмський та Куп'янський райони.
Удари по Харкову
У м. Харків постраждали 25-річний чоловік, жінки 51, 68 років та 13-річний і 15-річний хлопці.
Зазначається, що ворог атакував трьома БпЛА Шевченківський і Київський райони Харкова.
У місті пошкоджено приватний будинок, багатоквартирний будинок, гуртожиток.
Також по допомогу медиків звернулася 48-річна жінка, яка постраждала внаслідок обстрілу в Харкові 22 жовтня.
Чим атакували росіяни
Проти мирного населення армія РФ застосовувала реактивні системи залпового вогню та безпілотники різних типів.
Зокрема, ворог застосував по Харківщині:
- 7 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 БпЛА типу "Молнія";
- 2 fpv-дрони.
Обстріли Харківщини
Унаслідок ворожих обстрілів Куп’янського району постраждали троє людей. 64-річна жінка та 56-річний чоловік поранені в селищі Куп'янськ-Вузловий. Травмованих доставлено до медичного закладу для надання допомоги. 33-річний місцевий мешканець селища Ківшарівка загинув через удар ворога.
Влучання БпЛА сталось в місті Лозова по цивільній інфраструктурі. На місці зайнялась пожежа. Обійшлося без постраждалих.
На території міста Барвінкове стався обстріл із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Зазнали уражень електромережі та залізнична інфраструктура.
