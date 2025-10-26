Последствия вражеских ударов по Харьковской области: один человек погиб и семеро пострадали, в том числе двое детей.. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и пять населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Как рассказали в Нацполиции, в течение суток под ударами врага оказались город Харьков, Харьковский, Лозовской, Изюмский и Купянский районы.
Удары по Харькову
В г. Харьков пострадали 25-летний мужчина, женщины 51, 68 лет и 13-летний и 15-летний парни.
Отмечается, что враг атаковал тремя БпЛА Шевченковский и Киевский районы Харькова.
В городе повреждены частный дом, многоквартирный дом, общежитие.
Также за помощью медиков обратилась 48-летняя женщина, которая пострадала в результате обстрела в Харькове 22 октября.
Чем атаковали россияне
Против мирного населения армия РФ применяла реактивные системы залпового огня и беспилотники различных типов.
В частности, враг применил по Харьковщине:
- 7 БпЛА типа "Герань-2";
- 1 БпЛА типа "Молния";
- 2 fpv-дрона.
Обстрелы Харьковщины
В результате вражеских обстрелов Купянского района пострадали три человека. 64-летняя женщина и 56-летний мужчина ранены в поселке Купянск-Узловой. Травмированные доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. 33-летний местный житель поселка Ковшаровка погиб из-за удара врага.
Попадание БпЛА состоялось в городе Лозовая по гражданской инфраструктуре. На месте загорелся пожар. Обошлось без пострадавших.
На территории города Барвенково произошел обстрел с применением беспилотных летательных аппаратов. Пострадали электросети и железнодорожная инфраструктура.
