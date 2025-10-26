РУС
Последствия вражеских ударов по Харьковской области: один человек погиб и семеро пострадали, в том числе двое детей.. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись г. Харьков и пять населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказали в Нацполиции, в течение суток под ударами врага оказались город Харьков, Харьковский, Лозовской, Изюмский и Купянский районы.

Удары по Харькову

В г. Харьков пострадали 25-летний мужчина, женщины 51, 68 лет и 13-летний и 15-летний парни.

Обстрелы Харьковской области

Отмечается, что враг атаковал тремя БпЛА Шевченковский и Киевский районы Харькова.

В городе повреждены частный дом, многоквартирный дом, общежитие.

Также за помощью медиков обратилась 48-летняя женщина, которая пострадала в результате обстрела в Харькове 22 октября.

Чем атаковали россияне

Против мирного населения армия РФ применяла реактивные системы залпового огня и беспилотники различных типов.

Читайте: Россия атаковала энергообъекты Харьковщины: обесточены абоненты в Лозовой

В частности, враг применил по Харьковщине:

  • 7 БпЛА типа "Герань-2";
  • 1 БпЛА типа "Молния";
  • 2 fpv-дрона.

Обстрелы Харьковщины

В результате вражеских обстрелов Купянского района пострадали три человека. 64-летняя женщина и 56-летний мужчина ранены в поселке Купянск-Узловой. Травмированные доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. 33-летний местный житель поселка Ковшаровка погиб из-за удара врага.

Также читайте: Враг атаковал Харьков FPV-дронами, запущенными с БпЛА "Молния": 5 человек испытали острую реакцию на стресс

Обстрелы Харьковской области

Попадание БпЛА состоялось в городе Лозовая по гражданской инфраструктуре. На месте загорелся пожар. Обошлось без пострадавших.

На территории города Барвенково произошел обстрел с применением беспилотных летательных аппаратов. Пострадали электросети и железнодорожная инфраструктура.

Обстрелы Харьковской области

Харьков (7803) Харьковская область (1774) Купянский район (468) Харьковский район (612) Ковшаровка (15)
"Захист будинків в Ізраїлі реалізовано за допомогою обов'язкових для нових будівель "мамад" - укріплених кімнат з армованими стінами, сталевими дверима та вікнами, які можуть витримати вибухову хвилю. Для старих будинків існує програма реновації ТАМА-38, що передбачає добудову мамадів та укріплення будинку загалом".
