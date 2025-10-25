УКР
Новини Обстріли Харківщини
Росія атакувала енергооб’єкти Харківщини: знеструмлені абоненти у Лозовій

РФ завдала ракетного удару по енергетичних об’єктах Харківщини

Вночі та вранці 25 жовтня російські загарбники вдарили по енергооб'єктах у Лозовій та Чугуївському районі на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару по Лозовій знеструмлено близько 25 тисяч абонентів. Екстрені служби вже працюють над тим, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки та повернути населенню електропостачання.

Також уночі армія РФ обстріляла енергетичний об’єкт у Чугуївському районі.

"В обох випадках, попередньо, обійшлося без постраждалих. Відновлювальні роботи тривають", - зазначив Синєгубов.

обстріл (31526) Харківська область (1799) Лозівський район (27) Чугуївський район (243) Лозова (16) Чугуїв (33)
