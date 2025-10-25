Росія атакувала енергооб’єкти Харківщини: знеструмлені абоненти у Лозовій
Вночі та вранці 25 жовтня російські загарбники вдарили по енергооб'єктах у Лозовій та Чугуївському районі на Харківщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок удару по Лозовій знеструмлено близько 25 тисяч абонентів. Екстрені служби вже працюють над тим, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки та повернути населенню електропостачання.
Також уночі армія РФ обстріляла енергетичний об’єкт у Чугуївському районі.
"В обох випадках, попередньо, обійшлося без постраждалих. Відновлювальні роботи тривають", - зазначив Синєгубов.
