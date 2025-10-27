Доба на Харківщині: росіяни атакували 14 населених пунктів, через обстріли постраждало 3 людей. ФОТО
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
У селі Осинове Куп’янської громади постраждав 60-річний чоловік, у селі Тищенківка Кіндрашівської громади постраждав 61-річний чоловік, у місті Куп’янськ постраждав 40-річний чоловік. Також медики надали допомогу 88-річній жінці, яка постраждала внаслідок обстрілу села Курилівка 23 жовтня, і 60-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в селищі Ківшарівка Куп’янської громади 25 жовтня.
Чим атакували росіяни
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 4 КАБ;
- 1 БпЛА типу "Герань-2";
- 1 БпЛА типу "Ланцет";
- 1 БпЛА типу "Молнія";
- 2 fpv-дрони;
- 3 БпЛА (тип встановлюється).
Наслідки обстрілів Харківщини
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у місті Харків пошкоджено будівлю ресторану;
- у Богодухівському районі пошкоджено електромережі (селище Золочів), двоповерховий багатоквартирний будинок (село Одноробівка);
- у Куп’янському районі пошкоджено 2 складські будівлі, 2 одиниці сільгосптехніки (село Благодатівка), 2 складські будівлі, магазин (село Підсереднє);
- в Ізюмському районі пошкоджено 2 автомобілі (селище Борова, село Топольське);
- у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (село Лобанівка);
- у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (село Нове);
- у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (село Федорівка).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 147 людей. Залишилися 55 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 9490 людей.
