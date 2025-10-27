УКР
Доба на Харківщині: росіяни атакували 14 населених пунктів, через обстріли постраждало 3 людей. ФОТО

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

У селі Осинове Куп’янської громади постраждав 60-річний чоловік, у селі Тищенківка Кіндрашівської громади постраждав 61-річний чоловік, у місті Куп’янськ постраждав 40-річний чоловік. Також медики надали допомогу 88-річній жінці, яка постраждала внаслідок обстрілу села Курилівка 23 жовтня, і 60-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу в селищі Ківшарівка Куп’янської громади 25 жовтня.

Чим атакували росіяни

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 4 КАБ;
  • 1 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 БпЛА типу "Ланцет";
  • 1 БпЛА типу "Молнія";
  • 2 fpv-дрони;
  • 3 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки обстрілів Харківщини

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у місті Харків пошкоджено будівлю ресторану;
  • у Богодухівському районі пошкоджено електромережі (селище Золочів), двоповерховий багатоквартирний будинок (село Одноробівка);
  • у Куп’янському районі пошкоджено 2 складські будівлі, 2 одиниці сільгосптехніки (село Благодатівка), 2 складські будівлі, магазин (село Підсереднє);
  • в Ізюмському районі пошкоджено 2 автомобілі (селище Борова, село Топольське);
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (село Лобанівка);
  • у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (село Нове);
  • у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (село Федорівка).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 147 людей. Залишилися 55 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 9490 людей.

Наслідки обстрілів Харківщини

