Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 137 690 осіб (+900 за добу), 11 293 танки, 34 036 артсистем, 23 480 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 137 690 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 27.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 137 690 (+800) осіб
- танків – 11 293 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 23 480 (+3) од.
- артилерійських систем – 34 036 (+34) од.
- РСЗВ – 1 527 (+1) од.
- засоби ППО – 1 230 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 74 946 (+547) од.
- крилаті ракети – 3 880 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 655 (+138) од.
- спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.
Росія зазнала найбільших втрат артилерії в періоди активних штурмів та під час контрнаступів ЗСУ
Армія РФ наймасштабніше втрачала артилерійські системи у кілька ключових періодів війни. Перші великі втрати зафіксовано навесні 2022 року під Києвом та Черніговом. Після відступу з півночі України десятки батарей були знищені ударами контрбатарейної артилерії та Bayraktar TB2 або покинуті. За статистикою тоді армія РФ втрачала близько 300–400 артсистем за два місяці.
У боях на Донбасі у червні-серпні 2022 року Росія активно застосовувала артилерію, але з появою в Україні HIMARS ситуація змінилася. Удари по складах і позиціях артилерії стали фатальними. За три місяці армія РФ втратила понад 600 артсистем за три місяці. Це є початком системного знищення артилерійських складів боєприпасів.
Найбільші втрати припали на зиму 2023-2024 років, коли під час штурмів Бахмута й Авдіївки Росія щоденно втрачала по 30–40 артсистем. Ще один пік - травень-червень 2024 року, під час провального наступу на Харківщині, де українські FPV-дрони й контрбатарейні засоби масово нищили ворожу техніку.
Зеленський заявив, що ДОЗ на ракети "Фламінго" буде виконане повністю до кінця року. Про це повідомив "канал чесних новин" - тобто Г+Г.
Дивовижна новина. Це означає, що скоро на Росії почнеться потужний бада-бум. Що треба лише дочекатися морозів. Не перших заморозків - а повноцінних російських морозів, отих що заморозили французів Бонапарта та німців Гудеріана. Бо коли почнуться морози, а Україна матиме "Фламінго", крім дронів на Росію полетять крилаті ракети. А крилаті ракети сукупно з дронами - це капут низці російських електростанцій та об'єктів теплоенергетики. Після такого вже не Москва, а ми будемо співати: "А зіма будєт ба-а-а-альшая!"
Ну, Зеленський же обіцяв блекаут у Москві? Він цілком можливий. Якщо у нас буде, як обіцяв Зеленський, 3000 ракет Фламінго...
Правда можливий ще й інший варіант - що Фламінго у нас наприкінці року не буде. Точніше, вони будуть, але не стільки, скільки обіцяв Зеленський - а стільки ж скільки ми маємо наразі ракет "Рута", "Пекло", "Трембіта", "Паляниця" тощо. Тобто - поодиноки зразки і навіть менше.
Тоді це буде не успіх, це буде грандіозний обосрамс. Це буде означати, що отаке становище як зараз, буде тривати всю зиму, а Зеленський виглядатиме як... особа яка висловлює недостовірну інформацію не думаючи про наслідки. Власне, вкотре.
Але ж Зеленського за язика зараз ніхто не тягне. Сам каже - держзамовлення буде виконане. Тому чекаємо 3000 Фламінго до Нового року. І взагалі хто ми такі, аби сумніватися в словах найвпливовішого?
Ця зима багато чого покаже.
178! одиниць знищеної техніки та 800 чумардосів за день.
Броня 5, арта норм, логістика файно, чумардоси просіли.
Арта перевалила за 34000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 137 000 це більше, ніж все населення Брянської області.