Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 137 690 осіб (+900 за добу), 11 293 танки, 34 036 артсистем, 23 480 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 137 690 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 27.10.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 137 690 (+800) осіб

танків – 11 293 (+2) од.

бойових броньованих машин – 23 480 (+3) од.

артилерійських систем – 34 036 (+34) од.

РСЗВ – 1 527 (+1) од.

засоби ППО – 1 230 (+0) од.

літаків – 428 (+0) од.

гелікоптерів – 346 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 74 946 (+547) од.

крилаті ракети – 3 880 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 65 655 (+138) од.

спеціальна техніка – 3 981 (+0) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Начинений вибухівкою наземний робот підірвав окупанта: бойова робота 38-ї ОБрМП. ВIДЕО

Росія зазнала найбільших втрат артилерії в періоди активних штурмів та під час контрнаступів ЗСУ

Армія РФ наймасштабніше втрачала артилерійські системи у кілька ключових періодів війни. Перші великі втрати зафіксовано навесні 2022 року під Києвом та Черніговом. Після відступу з півночі України десятки батарей були знищені ударами контрбатарейної артилерії та Bayraktar TB2 або покинуті. За статистикою тоді армія РФ втрачала близько 300–400 артсистем за два місяці.

У боях на Донбасі у червні-серпні 2022 року Росія активно застосовувала артилерію, але з появою в Україні HIMARS ситуація змінилася. Удари по складах і позиціях артилерії стали фатальними. За три місяці армія РФ втратила понад 600 артсистем за три місяці. Це є початком системного знищення артилерійських складів боєприпасів.

Найбільші втрати припали на зиму 2023-2024 років, коли під час штурмів Бахмута й Авдіївки Росія щоденно втрачала по 30–40 артсистем. Ще один пік - травень-червень 2024 року, під час провального наступу на Харківщині, де українські FPV-дрони й контрбатарейні засоби масово нищили ворожу техніку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На фронті відбулося 110 боєзіткнень, найбільше ворожих атак на Покровському й Південно-Слобожанському напрямках, - Генштаб