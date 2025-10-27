Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 137 690 человек (+800 за сутки), 11 293 танка, 34 036 артсистем, 23 480 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 137 690 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 27.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 137 690 (+800) человек
- танков - 11 293 (+2) ед.
- боевых бронированных машин - 23 480 (+3) ед.
- артиллерийских систем - 34 036 (+34) ед.
- РСЗО - 1 527 (+1) ед.
- средства ПВО - 1 230 (+0) ед.
- самолетов - 428 (+0) ед.
- вертолетов - 346 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 74 946 (+547) ед.
- крылатые ракеты - 3 880 (+0) ед.
- корабли/катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 65 655 (+138) ед.
- специальная техника - 3 981 (+0) ед.
Россия понесла наибольшие потери артиллерии в периоды активных штурмов и во время контрнаступлений ВСУ
Армия РФ наиболее масштабно теряла артиллерийские системы в несколько ключевых периодов войны. Первые большие потери зафиксированы весной 2022 года под Киевом и Черниговом. После отступления с севера Украины десятки батарей были уничтожены ударами контрбатарейной артиллерии и Bayraktar TB2 или брошены. По статистике тогда армия РФ потеряла около 300-400 артсистем за два месяца.
В боях на Донбассе в июне-августе 2022 года Россия активно применяла артиллерию, но с появлением в Украине HIMARS ситуация изменилась. Удары по складам и позициям артиллерии стали фатальными. За три месяца армия РФ потеряла более 600 артсистем. Это является началом системного уничтожения артиллерийских складов боеприпасов.
Самые большие потери пришлись на зиму 2023-2024 годов, когда во время штурмов Бахмута и Авдеевки Россия ежедневно теряла по 30-40 артсистем. Еще один пик - май-июнь 2024 года, во время провального наступления на Харьковщине, где украинские FPV-дроны и контрбатарейные средства массово уничтожали вражескую технику.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зеленський заявив, що ДОЗ на ракети "Фламінго" буде виконане повністю до кінця року. Про це повідомив "канал чесних новин" - тобто Г+Г.
Дивовижна новина. Це означає, що скоро на Росії почнеться потужний бада-бум. Що треба лише дочекатися морозів. Не перших заморозків - а повноцінних російських морозів, отих що заморозили французів Бонапарта та німців Гудеріана. Бо коли почнуться морози, а Україна матиме "Фламінго", крім дронів на Росію полетять крилаті ракети. А крилаті ракети сукупно з дронами - це капут низці російських електростанцій та об'єктів теплоенергетики. Після такого вже не Москва, а ми будемо співати: "А зіма будєт ба-а-а-альшая!"
Ну, Зеленський же обіцяв блекаут у Москві? Він цілком можливий. Якщо у нас буде, як обіцяв Зеленський, 3000 ракет Фламінго...
Правда можливий ще й інший варіант - що Фламінго у нас наприкінці року не буде. Точніше, вони будуть, але не стільки, скільки обіцяв Зеленський - а стільки ж скільки ми маємо наразі ракет "Рута", "Пекло", "Трембіта", "Паляниця" тощо. Тобто - поодиноки зразки і навіть менше.
Тоді це буде не успіх, це буде грандіозний обосрамс. Це буде означати, що отаке становище як зараз, буде тривати всю зиму, а Зеленський виглядатиме як... особа яка висловлює недостовірну інформацію не думаючи про наслідки. Власне, вкотре.
Але ж Зеленського за язика зараз ніхто не тягне. Сам каже - держзамовлення буде виконане. Тому чекаємо 3000 Фламінго до Нового року. І взагалі хто ми такі, аби сумніватися в словах найвпливовішого?
Ця зима багато чого покаже.
178! одиниць знищеної техніки та 800 чумардосів за день.
Броня 5, арта норм, логістика файно, чумардоси просіли.
Арта перевалила за 34000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 137 000 це більше, ніж все населення Брянської області.
Перші великі втрати зафіксовано навесні 2022 року під Києвом та Черніговом.
Вони перші і тому якими б вони не були вони могли бути більшими. Через брак озброєння в пріоритеті на знищення була броня і реактивна арта. За 22 рік знищено 2020 од. ствольної і 423 од реактивної артилерії. На сьогодні з початку року арта 12 504, РСЗВ 271, да 24 рік в цьому плані є лідером 13 050 і 313 але це допоки що.
Відносно РСЗВ то 520 од в 23 році залишаються недосяжними, бо цей вид озброєння на болотах в червоній книзі.
Зима 23-24 маємо 2 175 стволів, зима 24-25 2 925 стволів і це не найбільший сезонний показник
весна 25-го 4 619 од, літо 24-го 4 452 од.
Що до місячних показників то ТОП-5 виглядає так
Березень 25-го 1 644
Квітень 25-го 1 584
Липень 24-го 1 520
Серпень 24-го 1 517
Червень 24-го і Лютий 25-го 1 415
ну і добові рекорди хто забув
28.03.2025 122 +1 (РСЗВ)
23.03.2025 104 +6
21.03.2025 101 +2
22.03.2025 96 +3
18.04.2025 88 +1
04.05.2025 88
@ успешно демобилизированы:
- майор Васюкин Евгений;
- капитан Елгазин Андрей;
- капитан Орлов Станислав;
- лейтенант Печников Тимур;
- младший лейтенант Суворов Дмитрий;
- подполковник Унинский Александр;
- майор Павлов Сергей;
- капитан Бедрик Алексей;
- старший лейтенант Литвинов Егор;
- старший лейтенант Ткаченко Константин;
- лейтенант Ким Алексей;
- майор Требунских Максим;
- лейтенант Чураков Ростислав;
- лейтенант Очиров Алтан;
- лейтенант Кулёв Роман;
- лейтенант Шатило Андрей;
- лейтенант Андреев Егор;
- командир 70 мотострелковой дивизии полковник Плисов Алексей "Рязань" (остановка сердца); .
- капитан Фомин Дмитрий;
- капитан Бердов Константин;
- капитан Дондоков Цырен;
- старший лейтенант Кужлеков Евгений.
Смерть ворогам!