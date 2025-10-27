Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 137 690 человек (+800 за сутки), 11 293 танка, 34 036 артсистем, 23 480 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 137 690 российских оккупантов.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 27.10.25 ориентировочно составляют:

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 27.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 137 690 (+800) человек

танков - 11 293 (+2) ед.

боевых бронированных машин - 23 480 (+3) ед.

артиллерийских систем - 34 036 (+34) ед.

РСЗО - 1 527 (+1) ед.

средства ПВО - 1 230 (+0) ед.

самолетов - 428 (+0) ед.

вертолетов - 346 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня - 74 946 (+547) ед.

крылатые ракеты - 3 880 (+0) ед.

корабли/катера - 28 (+0) ед.

подводные лодки - 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны - 65 655 (+138) ед.

специальная техника - 3 981 (+0) ед.

Россия понесла наибольшие потери артиллерии в периоды активных штурмов и во время контрнаступлений ВСУ

Армия РФ наиболее масштабно теряла артиллерийские системы в несколько ключевых периодов войны. Первые большие потери зафиксированы весной 2022 года под Киевом и Черниговом. После отступления с севера Украины десятки батарей были уничтожены ударами контрбатарейной артиллерии и Bayraktar TB2 или брошены. По статистике тогда армия РФ потеряла около 300-400 артсистем за два месяца.

В боях на Донбассе в июне-августе 2022 года Россия активно применяла артиллерию, но с появлением в Украине HIMARS ситуация изменилась. Удары по складам и позициям артиллерии стали фатальными. За три месяца армия РФ потеряла более 600 артсистем. Это является началом системного уничтожения артиллерийских складов боеприпасов.

Самые большие потери пришлись на зиму 2023-2024 годов, когда во время штурмов Бахмута и Авдеевки Россия ежедневно теряла по 30-40 артсистем. Еще один пик - май-июнь 2024 года, во время провального наступления на Харьковщине, где украинские FPV-дроны и контрбатарейные средства массово уничтожали вражескую технику.

