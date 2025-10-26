Начиненный взрывчаткой наземный робот подорвал оккупанта: боевая работа 38-й ОБрМП. ВИДЕО

Аэроразведка 38-й отдельной бригады морской пехоты обнародовала кадры уничтожения оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео видно, как захватчик пытается подойти к украинскому роботизированному дрону, начиненному взрывчаткой, чтобы бросить в него гранату.

Вследствие взрыва от военного РФ не осталось и следа.

