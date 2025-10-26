РУС
Начиненный взрывчаткой наземный робот подорвал оккупанта: боевая работа 38-й ОБрМП. ВИДЕО

Аэроразведка 38-й отдельной бригады морской пехоты обнародовала кадры уничтожения оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео видно, как захватчик пытается подойти к украинскому роботизированному дрону, начиненному взрывчаткой, чтобы бросить в него гранату.

Вследствие взрыва от военного РФ не осталось и следа.

Шкода НРК.
26.10.2025 16:48 Ответить
Робота жалко
26.10.2025 16:49 Ответить
Роботу б очі - турель - кулемет - шоб відстрілював кацапів
26.10.2025 16:52 Ответить
супер! ще одну пачку пельмєнь на росії комусь подарять за упокой.
26.10.2025 16:55 Ответить
Не подарують ,там тільки атоми і молекули в атмосфері літають. А у русні правило: нєту тєла-нєту дєла.
26.10.2025 17:13 Ответить
Це русскіє атоми та молекули - в них зайвий русскій електрон.
26.10.2025 17:21 Ответить
руськіє чи точніше росіянці це зайва гілка людської раси. це як і зелені-нафуй нікому не потрібні істоти
26.10.2025 17:23 Ответить
Мабуть русь від рут (корінь)...а такі зелені зайві гілки - то паразит омела...бажано зрізати.
26.10.2025 17:54 Ответить
я не історик нажаль. але свіноруси вважають помилково себе основою РУСІ.
26.10.2025 17:56 Ответить
Розчарую, немає там ні атомів ні молекул, тільки суцільне лайно.
26.10.2025 17:55 Ответить
Гранату потратил и сам погиб... Лучше бы уже палкой, как обычно. Растратчик путлеровских денег, одним словом. Расстрелять посмертно.
26.10.2025 17:18 Ответить
Нічого не зрозуміло, але цікаво.
26.10.2025 17:19 Ответить
То це робот-камікадзе чи як?
26.10.2025 18:01 Ответить
 
 