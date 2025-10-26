1 791 13
Начиненный взрывчаткой наземный робот подорвал оккупанта: боевая работа 38-й ОБрМП. ВИДЕО
Аэроразведка 38-й отдельной бригады морской пехоты обнародовала кадры уничтожения оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео видно, как захватчик пытается подойти к украинскому роботизированному дрону, начиненному взрывчаткой, чтобы бросить в него гранату.
Вследствие взрыва от военного РФ не осталось и следа.
Василь Васько #582549
26.10.2025 16:48
Валентин Коваль #587289
26.10.2025 16:49
Валентин Коваль #587289
26.10.2025 16:52
Олександр Іванович Паламарчук
26.10.2025 16:55
boris petrik
26.10.2025 17:13
віктор федорович #394174
26.10.2025 17:21
Олександр Іванович Паламарчук
26.10.2025 17:23
віктор федорович #394174
26.10.2025 17:54
Олександр Іванович Паламарчук
26.10.2025 17:56
Александр Иванов #442761
26.10.2025 17:55
Сергей Гусаченко #510886
26.10.2025 17:18
Sashko Poweroid #551165
26.10.2025 17:19
Дужан Міхал
26.10.2025 18:01
