Десантники 46-й бригады уничтожили 8 блиндажей и 10 оккупантов. ВИДЕО

Десантники 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ поделились кадрами уничтожения вражеских укрытий и личного состава войск РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов обнаружили местоположение захватчиков и поразили 8 блиндажей, машину и десять оккупантов.

Видео бойцы обнародовали в своем официальном телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что от попадания дрона оккупанту разорвало лицо в клочья: боевая работа 42-й ОМБр.

