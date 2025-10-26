221 0
Десантники 46-й бригады уничтожили 8 блиндажей и 10 оккупантов. ВИДЕО
Десантники 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВСУ поделились кадрами уничтожения вражеских укрытий и личного состава войск РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов обнаружили местоположение захватчиков и поразили 8 блиндажей, машину и десять оккупантов.
Видео бойцы обнародовали в своем официальном телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что от попадания дрона оккупанту разорвало лицо в клочья: боевая работа 42-й ОМБр.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль