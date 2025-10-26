1 622 15
От попадания дрона оккупанту разорвало лицо на куски: боевая работа 42-й ОМБр. ВИДЕО
Операторы дронов 42-й отдельной механизированной бригады уничтожают оккупантов на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видно, что украинские беспилотники ликвидировали 8 захватчиков. Одному из оккупантов БпЛА попал прямо в лицо, разорвав его на части.
Также ранее сообщалось, что после попадания дрона по оккупанту разлетелось ветошь: операторы дронов "Спартан".
Топ комментарии
+4 Amber
показать весь комментарий26.10.2025 13:30 Ответить Ссылка
+2 Aleksander Lukashenko
показать весь комментарий26.10.2025 13:37 Ответить Ссылка
+2 Aleksander Lukashenko
показать весь комментарий26.10.2025 13:38 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
здоровʼя Вам і успіхів 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Одразу став хорошим і красивим
Опалювальний сезон розпочався - додаємо трохи вогнику!!!