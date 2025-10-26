От попадания дрона оккупанту разорвало лицо на куски: боевая работа 42-й ОМБр. ВИДЕО

Операторы дронов 42-й отдельной механизированной бригады уничтожают оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видно, что украинские беспилотники ликвидировали 8 захватчиков. Одному из оккупантов БпЛА попал прямо в лицо, разорвав его на части.

Также ранее сообщалось, что после попадания дрона по оккупанту разлетелось ветошь: операторы дронов "Спартан".

