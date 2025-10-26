РУС
1 622 15

От попадания дрона оккупанту разорвало лицо на куски: боевая работа 42-й ОМБр. ВИДЕО

Операторы дронов 42-й отдельной механизированной бригады уничтожают оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видно, что украинские беспилотники ликвидировали 8 захватчиков. Одному из оккупантов БпЛА попал прямо в лицо, разорвав его на части.

Также ранее сообщалось, что после попадания дрона по оккупанту разлетелось ветошь: операторы дронов "Спартан".

армия РФ (21037) уничтожение (8255) Донецкая область (11079) дроны (5208) Покровск (831) 42 ОМБр (18) Покровский район (1119)
Топ комментарии
+4
Наші Воїни молодці ,
здоровʼя Вам і успіхів 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
26.10.2025 13:30 Ответить
+2
2 in 1
Одразу став хорошим і красивим
26.10.2025 13:37 Ответить
+2
Дохлими кацапами пісня не псується. Тільки гарнішає.
26.10.2025 13:38 Ответить
Ага! "Пластичні хірурги"...
26.10.2025 14:11 Ответить
Абсолютно рафіновано.Як парфуми Діор.
26.10.2025 13:34 Ответить
не псуйте пісню
26.10.2025 13:35 Ответить
Дохлими кацапами пісня не псується. Тільки гарнішає.
26.10.2025 13:38 Ответить
Та вже краще, "Ой, летіли дикі гуси...". Вони там "на подвір"я", скидають "пір"я"...
26.10.2025 14:10 Ответить
Може все ж таки МОРДА, а не обличчя у кацапа?
26.10.2025 13:44 Ответить
Володимир Мокрієв - ( прошу вибачення) - не морда,а ******!!! Кожен дохлий кацап,це є один міліметр в напрямку руху цивілізації планети Земля до здорового глузду!
26.10.2025 14:08 Ответить
А шо сі стало? Чом вони ще щось дригаються? Невдоволені???
Опалювальний сезон розпочався - додаємо трохи вогнику!!!
26.10.2025 13:45 Ответить
Не дуже розумна озвучка… Не всі сприймуть безпілотник за лебедя. Хтось перепив вчора…
26.10.2025 13:49 Ответить
Судячи з новин з бусифікованими такогг не трапляється. Тільки з окупантами і узькимт
26.10.2025 14:17 Ответить
Ну это вы панове, хватили откуда у кацапа может быть лицо, то не лицо, то епало мерзкое...
26.10.2025 14:29 Ответить
👍👍👍
26.10.2025 14:34 Ответить
Какое еще 'лицо'?! Верхнюю сраку ему разорвало.
26.10.2025 14:37 Ответить
 
 