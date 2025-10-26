РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6918 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
545 1

После попадания дрона по оккупанту разлетелись ошметки: операторы дронов "Спартан". ВИДЕО

Бойцы 3-й бригады оперативного назначения НГУ имени полковника Петра Болбочана "Спартан" продолжают ликвидировать оккупантов на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы ударных дронов поразили девять российских захватчиков.

После двух попаданий в одного из оккупантов его ошметки разлетелись в разные стороны.

Видео боевой работы бойцы показали в соцсетях.

Также ранее сообщалось, что оккупанты подорвали себя гранатами после атаки дронами 3-й бригады "Спартан".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроны 15-й бригады "Черный лес" уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (21037) уничтожение (8255) 3 полк спецназа (28) дроны (5208)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кацапському виродку і смерть як має бути: на шмаття!
показать весь комментарий
26.10.2025 12:40 Ответить
 
 