545 1
После попадания дрона по оккупанту разлетелись ошметки: операторы дронов "Спартан". ВИДЕО
Бойцы 3-й бригады оперативного назначения НГУ имени полковника Петра Болбочана "Спартан" продолжают ликвидировать оккупантов на одном из направлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы ударных дронов поразили девять российских захватчиков.
После двух попаданий в одного из оккупантов его ошметки разлетелись в разные стороны.
Видео боевой работы бойцы показали в соцсетях.
Также ранее сообщалось, что оккупанты подорвали себя гранатами после атаки дронами 3-й бригады "Спартан".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Georg Lotar Georg Lotar #551191
показать весь комментарий26.10.2025 12:40 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль