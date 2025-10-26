После попадания дрона по оккупанту разлетелись ошметки: операторы дронов "Спартан". ВИДЕО

Бойцы 3-й бригады оперативного назначения НГУ имени полковника Петра Болбочана "Спартан" продолжают ликвидировать оккупантов на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы ударных дронов поразили девять российских захватчиков.

После двух попаданий в одного из оккупантов его ошметки разлетелись в разные стороны.

Видео боевой работы бойцы показали в соцсетях.

Также ранее сообщалось, что оккупанты подорвали себя гранатами после атаки дронами 3-й бригады "Спартан".

