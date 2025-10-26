Після влучання дрона по окупанту розлетілося дрантя: оператори дронів "Спартан". ВIДЕО

Бійці 3-ї бригади оперативного призначення НГУ імені полковника Петра Болбочана "Спартан" продовжують ліквідовувати окупантів на одному з напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори ударних дронів уразили дев’ятьох російських загарбників.

Після двох влучань в одного з окупантів його дрантя розлетілося в різні боки.

Відео бойової роботи бійці показали у соцмережах.

Також раніше повідомлялося, що окупанти підірвали себе гранатами після атаки дронами 3-ї бригади "Спартан".

