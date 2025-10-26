963 1
Після влучання дрона по окупанту розлетілося дрантя: оператори дронів "Спартан". ВIДЕО
Бійці 3-ї бригади оперативного призначення НГУ імені полковника Петра Болбочана "Спартан" продовжують ліквідовувати окупантів на одному з напрямків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори ударних дронів уразили дев’ятьох російських загарбників.
Після двох влучань в одного з окупантів його дрантя розлетілося в різні боки.
Відео бойової роботи бійці показали у соцмережах.
Також раніше повідомлялося, що окупанти підірвали себе гранатами після атаки дронами 3-ї бригади "Спартан".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Georg Lotar Georg Lotar #551191
показати весь коментар26.10.2025 12:40 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль