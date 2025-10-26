УКР
Дрони 15-ї бригади "Чорний ліс" знищили ворожий зенітний ракетний комплек "Бук". ВIДЕО

Бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" продовжують нищити техніку окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів уразили ворожий зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Бук" вартістю близько 45 мільйонів доларів.

Відео бойової роботи українські військові оприлюднили у соцмережах.

Раніше повідомлялося, що ГУР спалило російську ППО: мінус три комплекси за два дні.

армія рф (19199) знищення (8579) дрони (6166) ЗРК (235) 15 окрема бригада артрозвідки (12)
Коментувати
Не зрозумів...
3 ракети на ПУ
А де вторинна детонація?
Муляж підсунули під удар???
26.10.2025 11:30 Відповісти
Можливо... А може, стояв "пустий" і очікував ТЗМ-ку, для перезадки...
26.10.2025 12:19 Відповісти
 
 