Дрони 15-ї бригади "Чорний ліс" знищили ворожий зенітний ракетний комплек "Бук". ВIДЕО

Бійці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" продовжують нищити техніку окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів уразили ворожий зенітний ракетний комплекс (ЗРК) "Бук" вартістю близько 45 мільйонів доларів.

Відео бойової роботи українські військові оприлюднили у соцмережах.

Раніше повідомлялося, що ГУР спалило російську ППО: мінус три комплекси за два дні.

