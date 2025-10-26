Дроны 15-й бригады "Черный лес" уничтожили вражеский зенитный ракетный комплекс "Бук". ВИДЕО

Бойцы 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес" продолжают уничтожать технику оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов поразили вражеский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук" стоимостью около 45 миллионов долларов.

Видео боевой работы украинские военные обнародовали в соцсетях.

Ранее сообщалось, что ГУР сожгло российскую ПВО: минус три комплекса за два дня.

