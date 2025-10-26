1 842 12
У россиян снова все "через ж#пу": оккупант без штанов безуспешно убегал от украинского дрона. ВИДЕО
Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады обнародовали видео ликвидации оккупанта беспилотником.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ударный дрон уничтожил российского захватчика, который пытался убежать из окопа без штанов, но упал во время бегства и был уничтожен.
"Российский террорист зачем-то снял штаны и подставил свой центр принятия решений оператору дрона, значительно усилив мощность подрыва", - иронично комментируют бойцы под видео.
Ранее сообщалось, что оккупант не убежал от украинского дрона и выстрелил себе в голову при приближении украинского БпЛА.
Невже, він і там уже Мівіну запарює???
Як писав класик:Ти перебiльшуєш, Павлуша,
Як завжди. Скорiш за все
Ексгiбiцiонiст забрався на сосну.
Дiвчаток недозрiлих наших хоче вiн
Злякать з сосни зненацька видом ***.
Чого робити там фашисту, не пойму я.(с)
чєм пость о нєзакончєнном міньєтє.