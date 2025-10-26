РУС
У россиян снова все "через ж#пу": оккупант без штанов безуспешно убегал от украинского дрона. ВИДЕО

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады обнародовали видео ликвидации оккупанта беспилотником.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударный дрон уничтожил российского захватчика, который пытался убежать из окопа без штанов, но упал во время бегства и был уничтожен.

"Российский террорист зачем-то снял штаны и подставил свой центр принятия решений оператору дрона, значительно усилив мощность подрыва", - иронично комментируют бойцы под видео.

Ранее сообщалось, что оккупант не убежал от украинского дрона и выстрелил себе в голову при приближении украинского БпЛА.

+7
Іздєватєляство украінскіх хвашіздов над русскім мальчиком бєз трусіков!
показать весь комментарий
26.10.2025 10:28 Ответить
+5
Ага... "Нелюди"... Пасрать мальчику, не дали..."
показать весь комментарий
26.10.2025 10:32 Ответить
+2
Орк цей, дуже схожий на абдристовича??
Невже, він і там уже Мівіну запарює???
показать весь комментарий
26.10.2025 10:47 Ответить
Ну да, класика, картина Репiна - "Припливли".
показать весь комментарий
26.10.2025 11:11 Ответить
Тiпо, "мальчiкi в трусiках прiплылi".
показать весь комментарий
26.10.2025 11:19 Ответить
Мабуть, на ротацію "кадирівці" повинні були зайти - чекав....
показать весь комментарий
26.10.2025 10:31 Ответить
Десь просльозився Рогозін
показать весь комментарий
26.10.2025 10:38 Ответить
Це в нього уже 34-й вихід за лінію фронту...
показать весь комментарий
26.10.2025 10:53 Ответить
То не дрон, то самонаводящаяся швабра. 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
26.10.2025 11:06 Ответить
Бувший(екс)гібіціоніст штолє?
Як писав класик:Ти перебiльшуєш, Павлуша,
Як завжди. Скорiш за все
Ексгiбiцiонiст забрався на сосну.
Дiвчаток недозрiлих наших хоче вiн
Злякать з сосни зненацька видом ***.
Чого робити там фашисту, не пойму я.(с)
показать весь комментарий
26.10.2025 11:25 Ответить
Нєт повєсті пєчальнєє на свєтє,
чєм пость о нєзакончєнном міньєтє.
показать весь комментарий
26.10.2025 11:29 Ответить
Мабуть треба посміятися. Ги ги ги. Тільки, нажаль, у нас так само все через жопу....
показать весь комментарий
26.10.2025 11:46 Ответить
 
 