У россиян снова все "через ж#пу": оккупант без штанов безуспешно убегал от украинского дрона. ВИДЕО

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады обнародовали видео ликвидации оккупанта беспилотником.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ударный дрон уничтожил российского захватчика, который пытался убежать из окопа без штанов, но упал во время бегства и был уничтожен.

"Российский террорист зачем-то снял штаны и подставил свой центр принятия решений оператору дрона, значительно усилив мощность подрыва", - иронично комментируют бойцы под видео.

Ранее сообщалось, что оккупант не убежал от украинского дрона и выстрелил себе в голову при приближении украинского БпЛА.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские военные взяли в плен оккупанта, который должен был проводить российские ДРГ в Константиновку. ВИДЕО