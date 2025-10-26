У росіян знову все "через ж#пу": окупант без штанів безуспішно тікав від українського дрона. ВIДЕО

Бійці 30-ї окремої механізованої бригади оприлюднили відео ліквідації окупанта безпілотником.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударний дрон знищив російського загарбника, який намагався втекти з окопу без штанів, але впав під час втечі й був знищений.

"Російський терорист для чогось зняв штани і підставив свій центр прийняття рішень оператору дрона, значно посиливши потужність підриву", - іронічно коментують бійці під відео.

Раніше повідомлялося, що окупант не втік від українського дрона та вистрілив собі в голову при наближенні українського БпЛА.

