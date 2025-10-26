3 334 22
У росіян знову все "через ж#пу": окупант без штанів безуспішно тікав від українського дрона. ВIДЕО
Бійці 30-ї окремої механізованої бригади оприлюднили відео ліквідації окупанта безпілотником.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударний дрон знищив російського загарбника, який намагався втекти з окопу без штанів, але впав під час втечі й був знищений.
"Російський терорист для чогось зняв штани і підставив свій центр прийняття рішень оператору дрона, значно посиливши потужність підриву", - іронічно коментують бійці під відео.
Раніше повідомлялося, що окупант не втік від українського дрона та вистрілив собі в голову при наближенні українського БпЛА.
Топ коментарі
+15 Амандрапапупа
показати весь коментар26.10.2025 10:28 Відповісти Посилання
+9 Яр Холодний
показати весь коментар26.10.2025 10:32 Відповісти Посилання
+4 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар26.10.2025 10:47 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Невже, він і там уже Мівіну запарює???
Як писав класик:Ти перебiльшуєш, Павлуша,
Як завжди. Скорiш за все
Ексгiбiцiонiст забрався на сосну.
Дiвчаток недозрiлих наших хоче вiн
Злякать з сосни зненацька видом ***.
Чого робити там фашисту, не пойму я.(с)
чєм пость о нєзакончєнном міньєтє.
"он картошечку варіл
катєлок на *** павесил
через жопу дим валіл" (С) ))
то мой х*й внєзапно встанєт, то всю жопу покажу.