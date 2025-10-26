УКР
3 334 22

У росіян знову все "через ж#пу": окупант без штанів безуспішно тікав від українського дрона. ВIДЕО

Бійці 30-ї окремої механізованої бригади оприлюднили відео ліквідації окупанта безпілотником.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударний дрон знищив російського загарбника, який намагався втекти з окопу без штанів, але впав під час втечі й був знищений. 

"Російський терорист для чогось зняв штани і підставив свій центр прийняття рішень оператору дрона, значно посиливши потужність підриву", - іронічно коментують бійці під відео.

Раніше повідомлялося, що окупант не втік від українського дрона та вистрілив собі в голову при наближенні українського БпЛА.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

армія рф (19199) знищення (8579) 30 окрема механізована бригада (157) дрони (6166)
Топ коментарі
+15
Іздєватєляство украінскіх хвашіздов над русскім мальчиком бєз трусіков!
показати весь коментар
26.10.2025 10:28 Відповісти
+9
Ага... "Нелюди"... Пасрать мальчику, не дали..."
показати весь коментар
26.10.2025 10:32 Відповісти
+4
Орк цей, дуже схожий на абдристовича??
Невже, він і там уже Мівіну запарює???
показати весь коментар
26.10.2025 10:47 Відповісти
Іздєватєляство украінскіх хвашіздов над русскім мальчиком бєз трусіков!
показати весь коментар
26.10.2025 10:28 Відповісти
Ага... "Нелюди"... Пасрать мальчику, не дали..."
показати весь коментар
26.10.2025 10:32 Відповісти
Ну да, класика, картина Репiна - "Припливли".
показати весь коментар
26.10.2025 11:11 Відповісти
Тiпо, "мальчiкi в трусiках прiплылi".
показати весь коментар
26.10.2025 11:19 Відповісти
Лякав їжака голою ср-ою.
показати весь коментар
26.10.2025 12:48 Відповісти
Мабуть, на ротацію "кадирівці" повинні були зайти - чекав....
показати весь коментар
26.10.2025 10:31 Відповісти
Десь просльозився Рогозін
показати весь коментар
26.10.2025 10:38 Відповісти
Орк цей, дуже схожий на абдристовича??
Невже, він і там уже Мівіну запарює???
показати весь коментар
26.10.2025 10:47 Відповісти
Це в нього уже 34-й вихід за лінію фронту...
показати весь коментар
26.10.2025 10:53 Відповісти
То не дрон, то самонаводящаяся швабра. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
26.10.2025 11:06 Відповісти
Бувший(екс)гібіціоніст штолє?
Як писав класик:Ти перебiльшуєш, Павлуша,
Як завжди. Скорiш за все
Ексгiбiцiонiст забрався на сосну.
Дiвчаток недозрiлих наших хоче вiн
Злякать з сосни зненацька видом ***.
Чого робити там фашисту, не пойму я.(с)
показати весь коментар
26.10.2025 11:25 Відповісти
Нєт повєсті пєчальнєє на свєтє,
чєм пость о нєзакончєнном міньєтє.
показати весь коментар
26.10.2025 11:29 Відповісти
Мабуть треба посміятися. Ги ги ги. Тільки, нажаль, у нас так само все через жопу....
показати весь коментар
26.10.2025 11:46 Відповісти
Схоже цей виродок дрюкав якусь тваринку...
показати весь коментар
26.10.2025 12:03 Відповісти
нєври не витримали
показати весь коментар
26.10.2025 12:08 Відповісти
Гоможопники!
показати весь коментар
26.10.2025 12:10 Відповісти
Реально обосрался...
показати весь коментар
26.10.2025 12:24 Відповісти
Так бывает когда гадишь на чужой территории
показати весь коментар
26.10.2025 12:33 Відповісти
чиста па руцкі жрать гатовіл
"он картошечку варіл
катєлок на *** павесил
через жопу дим валіл" (С) ))
показати весь коментар
26.10.2025 12:45 Відповісти
Ледь винути встиг, так би разом з його соскою накрило
показати весь коментар
26.10.2025 13:00 Відповісти
Оце перднув...потужно...потужно....
показати весь коментар
26.10.2025 14:08 Відповісти
Мімо укровского дрона я бєз шуткі нє хожу:
то мой х*й внєзапно встанєт, то всю жопу покажу.
показати весь коментар
26.10.2025 14:17 Відповісти
 
 