Українські військові взяли у полон окупанта, який мав проводити російські ДРГ у Костянтинівку. ВIДЕО

Українські захисники взяли в полон окупанта, який мав проводити російські ДРГ у Костянтинівку, що на Донеччині. 

Про це повідомила 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші артилеристи зробили те, чого, здавалось би, точно не очікуєш від їхньої роботи — взяли полоненого. Вперше. Не беремося стверджувати, та можливо навіть вперше за цю війну ви побачите такий випадок. Полонений — не рядовий "мобік". Це Олег, ворожий ДРГ-шник, той, хто мав проводити російські групи в саме місто. Той, хто мав готувати ґрунт для вторгнення зсередини. Не вийшло", - сказано в повідомленні.

Один з військових бригади розповів, що вони пішли шукати свій дрон, а коли повертались з дроном не доходячи до своїх позицій побачили людину у російській військовій формі.

"Його взяли — і разом з цим зірвали плани окупантів щодо накопичення їхніх сил у Костянтинівці. Іронія долі: артилерія, що зазвичай б’є здалеку, цього разу спрацювала з близької. Буквально", - додають військові.

армія рф (19199) Донецька область (9910) полонені (2360) 28 окрема механізована бригада (198) Краматорський район (798) Костянтинівка (485)
"Паляниця" не прокатила.... Попався ....
26.10.2025 01:36 Відповісти
Гетьманцев з татаровим та єрмаком, глибоко зхвильовані!!
Умеров з міндічем, можуть підтвердити!!
Так і їх спіймають та приведуть до «КАСИ», як того орка!!
26.10.2025 01:38 Відповісти
А "затиснуть яйця в лещата", і змусить вести подвійну гру - "слабо"? Хай-би гнали кацапи свої ДРГ, під наші кулемети?
26.10.2025 01:55 Відповісти
 
 