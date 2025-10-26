Українські військові взяли у полон окупанта, який мав проводити російські ДРГ у Костянтинівку. ВIДЕО

Українські захисники взяли в полон окупанта, який мав проводити російські ДРГ у Костянтинівку, що на Донеччині.

Про це повідомила 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

"Наші артилеристи зробили те, чого, здавалось би, точно не очікуєш від їхньої роботи — взяли полоненого. Вперше. Не беремося стверджувати, та можливо навіть вперше за цю війну ви побачите такий випадок. Полонений — не рядовий "мобік". Це Олег, ворожий ДРГ-шник, той, хто мав проводити російські групи в саме місто. Той, хто мав готувати ґрунт для вторгнення зсередини. Не вийшло", - сказано в повідомленні.

Один з військових бригади розповів, що вони пішли шукати свій дрон, а коли повертались з дроном не доходячи до своїх позицій побачили людину у російській військовій формі.

"Його взяли — і разом з цим зірвали плани окупантів щодо накопичення їхніх сил у Костянтинівці. Іронія долі: артилерія, що зазвичай б’є здалеку, цього разу спрацювала з близької. Буквально", - додають військові.

