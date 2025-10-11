"Хлопці, не їдьте сюди. Це не ваша війна": полонений окупант дає "рекомендацію" загарбникам. ВIДЕО

На Покровському напрямку прикордонники взяли в полон чергового окупанта, який намагався "заробити на ремонт".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин зізнався, що пішов на війну через борги, не маючи належної підготовки та без можливості здатися - назад його ніхто не чекав.

Усвідомивши, де опинився, полонений звернувся до співвітчизників зі словами: "Хлопці, не їдьте сюди. Це не ваша війна".

Тепер "визволитель" у полоні українських прикордонників - "ремонт" доведеться відкласти надовго.

