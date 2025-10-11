УКР
"Хлопці, не їдьте сюди. Це не ваша війна": полонений окупант дає "рекомендацію" загарбникам. ВIДЕО

На Покровському напрямку прикордонники взяли в полон чергового окупанта, який намагався "заробити на ремонт".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин зізнався, що пішов на війну через борги, не маючи належної підготовки та без можливості здатися - назад його ніхто не чекав.

Усвідомивши, де опинився, полонений звернувся до співвітчизників зі словами: "Хлопці, не їдьте сюди. Це не ваша війна".

Тепер "визволитель" у полоні українських прикордонників - "ремонт" доведеться відкласти надовго.

Це не ваша земля, москалі срані, а війна як раз саме ваша, козляри.
11.10.2025 14:38 Відповісти
повернуть ... і ця болотна істота знову візьме в руки зброю
11.10.2025 14:43 Відповісти
Якби ж це було щиро. Воно так белькоче, бо його це змусили сказати. Потім його привезуть до колонії, переодягнуть, нагодують, підлікують (якщо треба). І воно знов почне казати про "вялікую расєю", "украфашистав" і ще багато чого.
11.10.2025 14:48 Відповісти
В полоні і не таке скаже.
11.10.2025 14:49 Відповісти
А ще він скаже, що укрофошизди його жорстоко катували, щоб він це сказав. Ця подія не заслуговує на будь яку реакцію.
11.10.2025 15:09 Відповісти
Кацап в полоні буде говорити все шо завгодно. Та хіба тільки в полоні. Кацапи всі такі, тільки дадуть по рилу і він побачить, що сила не на його боці він буде клястись, розкаюватись, називати братом, обіцяти все шо завгодно. Як тільки но він вирветься на волю, залиже рани та побачить, що сила на його боці він знову і знову буде вбивати, грабувати та ґвалтувати. Така його суть кацапсяча і це передається на генному рівні.
11.10.2025 15:10 Відповісти
Нагуя ця мова - піде на обмін і через місяць буде гасати під Куп"янськом
11.10.2025 15:14 Відповісти
 
 