"Хлопці, не їдьте сюди. Це не ваша війна": полонений окупант дає "рекомендацію" загарбникам. ВIДЕО
На Покровському напрямку прикордонники взяли в полон чергового окупанта, який намагався "заробити на ремонт".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин зізнався, що пішов на війну через борги, не маючи належної підготовки та без можливості здатися - назад його ніхто не чекав.
Усвідомивши, де опинився, полонений звернувся до співвітчизників зі словами: "Хлопці, не їдьте сюди. Це не ваша війна".
Тепер "визволитель" у полоні українських прикордонників - "ремонт" доведеться відкласти надовго.
Luka Lukich #363772
11.10.2025 14:38
Alex G.
11.10.2025 14:43
Randall Flag #387882
11.10.2025 14:48
Mortal Kombinat
11.10.2025 14:49
Sashko Poweroid #551165
11.10.2025 15:09
Грицько Добрий
11.10.2025 15:10
Валентин Коваль #612867
11.10.2025 15:14
