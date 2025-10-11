РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6615 посетителей онлайн
Новости Видео Интервью с пленным оккупантом Пленные оккупанты
609 7

"Ребята, не езжайте сюда. Это не ваша война": пленный оккупант дает "рекомендацию" захватчикам. ВИДЕО

На Покровском направлении пограничники взяли в плен очередного оккупанта, который пытался "заработать на ремонт".

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин признался, что пошел на войну из-за долгов, не имея должной подготовки и без возможности сдаться - назад его никто не ждал.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Осознав, где оказался, пленный обратился к соотечественникам со словами: "Ребята, не ездите сюда. Это не ваша война".

Теперь "освободитель" в плену украинских пограничников - "ремонт" придется отложить надолго.

Смотрите также: Один выстрел - минус дрон: боец "Техник" спас побратимов от удара. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20866) Госпогранслужба (6914) Донецкая область (10962) пленные (2235) ВСУ (6978) Покровский район (1068)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це не ваша земля, москалі срані, а війна як раз саме ваша, козляри.
показать весь комментарий
11.10.2025 14:38 Ответить
повернуть ... і ця болотна істота знову візьме в руки зброю
показать весь комментарий
11.10.2025 14:43 Ответить
Якби ж це було щиро. Воно так белькоче, бо його це змусили сказати. Потім його привезуть до колонії, переодягнуть, нагодують, підлікують (якщо треба). І воно знов почне казати про "вялікую расєю", "украфашистав" і ще багато чого.
показать весь комментарий
11.10.2025 14:48 Ответить
В полоні і не таке скаже.
показать весь комментарий
11.10.2025 14:49 Ответить
А ще він скаже, що укрофошизди його жорстоко катували, щоб він це сказав. Ця подія не заслуговує на будь яку реакцію.
показать весь комментарий
11.10.2025 15:09 Ответить
Кацап в полоні буде говорити все шо завгодно. Та хіба тільки в полоні. Кацапи всі такі, тільки дадуть по рилу і він побачить, що сила не на його боці він буде клястись, розкаюватись, називати братом, обіцяти все шо завгодно. Як тільки но він вирветься на волю, залиже рани та побачить, що сила на його боці він знову і знову буде вбивати, грабувати та ґвалтувати. Така його суть кацапсяча і це передається на генному рівні.
показать весь комментарий
11.10.2025 15:10 Ответить
Нагуя ця мова - піде на обмін і через місяць буде гасати під Куп"янськом
показать весь комментарий
11.10.2025 15:14 Ответить
 
 