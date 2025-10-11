"Ребята, не езжайте сюда. Это не ваша война": пленный оккупант дает "рекомендацию" захватчикам. ВИДЕО

На Покровском направлении пограничники взяли в плен очередного оккупанта, который пытался "заработать на ремонт".

Как сообщает Цензор.НЕТ, россиянин признался, что пошел на войну из-за долгов, не имея должной подготовки и без возможности сдаться - назад его никто не ждал.

Осознав, где оказался, пленный обратился к соотечественникам со словами: "Ребята, не ездите сюда. Это не ваша война".

Теперь "освободитель" в плену украинских пограничников - "ремонт" придется отложить надолго.

