Украинские военные взяли в плен оккупанта, который должен был проводить российские ДРГ в Константиновку. ВИДЕО

Украинские защитники взяли в плен оккупанта, который должен был проводить российские ДРГ в Константиновку Донецкой области.

Об этом сообщила 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

"Наши артиллеристы сделали то, чего, казалось бы, точно не ожидаешь от их работы - взяли пленного. Впервые. Не беремся утверждать, но возможно даже впервые за эту войну вы увидите такой случай. Пленный - не рядовой "мобик". Это Олег, вражеский ДРГ-шник, тот, кто должен был проводить российские группы в сам город. Тот, кто должен был готовить почву для вторжения изнутри. Не получилось", - сказано в сообщении.

Один из военных бригады рассказал, что они пошли искать свой дрон, а когда возвращались с дроном не доходя до своих позиций увидели человека в российской военной форме.

"Его взяли - и вместе с этим сорвали планы оккупантов по накоплению их сил в Константиновке. Ирония судьбы: артиллерия, которая обычно бьет издалека, на этот раз сработала с близкого расстояния. Буквально", - добавляют военные.

