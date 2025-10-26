РУС
Украинские военные взяли в плен оккупанта, который должен был проводить российские ДРГ в Константиновку. ВИДЕО

Украинские защитники взяли в плен оккупанта, который должен был проводить российские ДРГ в Константиновку Донецкой области.

Об этом сообщила 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, информирует Цензор.НЕТ.

"Наши артиллеристы сделали то, чего, казалось бы, точно не ожидаешь от их работы - взяли пленного. Впервые. Не беремся утверждать, но возможно даже впервые за эту войну вы увидите такой случай. Пленный - не рядовой "мобик". Это Олег, вражеский ДРГ-шник, тот, кто должен был проводить российские группы в сам город. Тот, кто должен был готовить почву для вторжения изнутри. Не получилось", - сказано в сообщении.

Один из военных бригады рассказал, что они пошли искать свой дрон, а когда возвращались с дроном не доходя до своих позиций увидели человека в российской военной форме.

"Его взяли - и вместе с этим сорвали планы оккупантов по накоплению их сил в Константиновке. Ирония судьбы: артиллерия, которая обычно бьет издалека, на этот раз сработала с близкого расстояния. Буквально", - добавляют военные.

Гетьманцев з татаровим та єрмаком, глибоко зхвильовані!!
Умеров з міндічем, можуть підтвердити!!
Так і їх спіймають та приведуть до «КАСИ», як того орка!!
26.10.2025 01:38 Ответить
+4
А "затиснуть яйця в лещата", і змусить вести подвійну гру - "слабо"? Хай-би гнали кацапи свої ДРГ, під наші кулемети?
26.10.2025 01:55 Ответить
+3
"Паляниця" не прокатила.... Попався ....
26.10.2025 01:36 Ответить
