Від влучання дрона окупанту розірвало обличчя на шмаття: бойова робота 42-ї ОМБр. ВIДЕО

Оператори дронів 42-ї окремої механізованої бригади нищать окупантів на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно, що українські безпілотники ліквідували 8 загарбників. Одному з окупантів БпЛА влучив прямо в обличчя, розірвавши його на частини.

Також раніше повідомлялося, що після влучання дрона по окупанту розлетілося дрантя: оператори дронів "Спартан".

