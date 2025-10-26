1 273 13
Від влучання дрона окупанту розірвало обличчя на шмаття: бойова робота 42-ї ОМБр. ВIДЕО
Оператори дронів 42-ї окремої механізованої бригади нищать окупантів на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно, що українські безпілотники ліквідували 8 загарбників. Одному з окупантів БпЛА влучив прямо в обличчя, розірвавши його на частини.
Також раніше повідомлялося, що після влучання дрона по окупанту розлетілося дрантя: оператори дронів "Спартан".
Топ коментарі
+3 Amber
показати весь коментар26.10.2025 13:30 Відповісти Посилання
+2 Aleksander Lukashenko
показати весь коментар26.10.2025 13:37 Відповісти Посилання
+2 Aleksander Lukashenko
показати весь коментар26.10.2025 13:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
здоровʼя Вам і успіхів 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Одразу став хорошим і красивим
Опалювальний сезон розпочався - додаємо трохи вогнику!!!