1 273 13

Від влучання дрона окупанту розірвало обличчя на шмаття: бойова робота 42-ї ОМБр. ВIДЕО

Оператори дронів 42-ї окремої механізованої бригади нищать окупантів на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно, що українські безпілотники ліквідували 8 загарбників. Одному з окупантів БпЛА влучив прямо в обличчя, розірвавши його на частини.

Також раніше повідомлялося, що після влучання дрона по окупанту розлетілося дрантя: оператори дронів "Спартан".

армія рф (19199) знищення (8579) Донецька область (9910) дрони (6166) Покровськ (866) 42 окрема механізована бригада (18) Покровський район (1135)
Топ коментарі
+3
Наші Воїни молодці ,
здоровʼя Вам і успіхів 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
26.10.2025 13:30 Відповісти
+2
2 in 1
Одразу став хорошим і красивим
показати весь коментар
26.10.2025 13:37 Відповісти
+2
Дохлими кацапами пісня не псується. Тільки гарнішає.
показати весь коментар
26.10.2025 13:38 Відповісти
Ага! "Пластичні хірурги"...
показати весь коментар
26.10.2025 14:11 Відповісти
Абсолютно рафіновано.Як парфуми Діор.
показати весь коментар
26.10.2025 13:34 Відповісти
не псуйте пісню
показати весь коментар
26.10.2025 13:35 Відповісти
Та вже краще, "Ой, летіли дикі гуси...". Вони там "на подвір"я", скидають "пір"я"...
показати весь коментар
26.10.2025 14:10 Відповісти
2 in 1
Одразу став хорошим і красивим
показати весь коментар
26.10.2025 13:37 Відповісти
Може все ж таки МОРДА, а не обличчя у кацапа?
показати весь коментар
26.10.2025 13:44 Відповісти
Володимир Мокрієв - ( прошу вибачення) - не морда,а ******!!! Кожен дохлий кацап,це є один міліметр в напрямку руху цивілізації планети Земля до здорового глузду!
показати весь коментар
26.10.2025 14:08 Відповісти
А шо сі стало? Чом вони ще щось дригаються? Невдоволені???
Опалювальний сезон розпочався - додаємо трохи вогнику!!!
показати весь коментар
26.10.2025 13:45 Відповісти
Не дуже розумна озвучка… Не всі сприймуть безпілотник за лебедя. Хтось перепив вчора…
показати весь коментар
26.10.2025 13:49 Відповісти
Судячи з новин з бусифікованими такогг не трапляється. Тільки з окупантами і узькимт
показати весь коментар
26.10.2025 14:17 Відповісти
Ну это вы панове, хватили откуда у кацапа может быть лицо, то не лицо, то епало мерзкое...
показати весь коментар
26.10.2025 14:29 Відповісти
 
 