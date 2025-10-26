317 0
Украинские дронщики ликвидировали 6 оккупантов: горят захватчики вблизи Часова Яра. ВИДЕО
Бойцы батальона беспилотных систем "ТАЛИОН" 101-й отдельной бригады охраны ГШ ВСУ поделились кадрами ликвидации живой силы противника в Часовом Яре.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов обнаружили место скопления личного состава российских войск.
В результате боевой работы было ликвидировано 6 захватчиков.
"Своевременное обнаружение и корректировка "Мавиков", оперативные удары "Пегасов" и FPV-дронов не оставили противнику ни единого шанса на прорыв", - прокомментировали бойцы под видео.
К слову, ранее сообщалось, что от попадания дрона оккупанту разорвало лицо в клочья: боевая работа 42-й ОМБр.
