Українські дронарі ліквідували 6 окупантів: горять загарбники поблизу Часового Яру. ВIДЕО
Бійці батальйону безпілотних систем "ТАЛІОН" 101-ї окремої бригади охорони ГШ ЗСУ поділилися кадрами ліквідації живої сили противника у Часовому Яру.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів виявили місце скупчення особового складу російських військ.
У результаті бойової роботи було ліквідовано 6 загарбників.
"Своєчасне виявлення та коригування "Мавіків", оперативні удари "Пегасів" та FPV-дронів не залишили противнику жодного шансу на прорив", - прокоментували бійці під відео.
Раніше повідомлялося, що від влучання дрона окупанту розірвало обличчя на шмаття: бойова робота 42-ї ОМБр.
