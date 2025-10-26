Українські дронарі ліквідували 6 окупантів: горять загарбники поблизу Часового Яру. ВIДЕО

Бійці батальйону безпілотних систем "ТАЛІОН" 101-ї окремої бригади охорони ГШ ЗСУ поділилися кадрами ліквідації живої сили противника у Часовому Яру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів виявили місце скупчення особового складу російських військ.

У результаті бойової роботи було ліквідовано 6 загарбників.

"Своєчасне виявлення та коригування "Мавіків", оперативні удари "Пегасів" та FPV-дронів не залишили противнику жодного шансу на прорив", - прокоментували бійці під відео.

Раніше повідомлялося, що від влучання дрона окупанту розірвало обличчя на шмаття: бойова робота 42-ї ОМБр.

