Десантники 46-ї бригади знищили 8 бліндажів і 10 окупантів. ВIДЕО

Десантники 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗСУ поділилися кадрами знищення ворожих укриттів та особового складу військ РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів виявили місце розташування загарбників та уразили 8 бліндажів, автівку та десятьох окупантів.

Відео бійці оприлюднили у своєму офіційному телеграм-каналі.

Раніше повідомлялося, що від влучання дрона окупанту розірвало обличчя на шмаття: бойова робота 42-ї ОМБр.

