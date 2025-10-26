УКР
1 391 9

Начинений вибухівкою наземний робот підірвав окупанта: бойова робота 38-ї ОБрМП. ВIДЕО

Аеророзвідка 38-ї окремої бригади морської піхоти оприлюднила кадри знищення окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео видно, як загарбник намагається підійти до українського роботизованого дрона, начиненого вибухівкою, щоб кинути в нього гранату.

У результаті вибуху від військового РФ не залишилося й сліду.

армія рф (19199) ліквідація (4520) знищення (8579) дрони (6166) 38 окрема бригада морської піхоти (35)
Шкода НРК.
26.10.2025 16:48 Відповісти
Робота жалко
26.10.2025 16:49 Відповісти
Роботу б очі - турель - кулемет - шоб відстрілював кацапів
26.10.2025 16:52 Відповісти
супер! ще одну пачку пельмєнь на росії комусь подарять за упокой.
26.10.2025 16:55 Відповісти
Не подарують ,там тільки атоми і молекули в атмосфері літають. А у русні правило: нєту тєла-нєту дєла.
26.10.2025 17:13 Відповісти
Це русскіє атоми та молекули - в них зайвий русскій електрон.
26.10.2025 17:21 Відповісти
руськіє чи точніше росіянці це зайва гілка людської раси. це як і зелені-нафуй нікому не потрібні істоти
26.10.2025 17:23 Відповісти
Гранату потратил и сам погиб... Лучше бы уже палкой, как обычно. Растратчик путлеровских денег, одним словом. Расстрелять посмертно.
26.10.2025 17:18 Відповісти
Нічого не зрозуміло, але цікаво.
26.10.2025 17:19 Відповісти
 
 