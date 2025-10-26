Начинений вибухівкою наземний робот підірвав окупанта: бойова робота 38-ї ОБрМП. ВIДЕО

Аеророзвідка 38-ї окремої бригади морської піхоти оприлюднила кадри знищення окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео видно, як загарбник намагається підійти до українського роботизованого дрона, начиненого вибухівкою, щоб кинути в нього гранату.

У результаті вибуху від військового РФ не залишилося й сліду.

