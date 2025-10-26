1 391 9
Начинений вибухівкою наземний робот підірвав окупанта: бойова робота 38-ї ОБрМП. ВIДЕО
Аеророзвідка 38-ї окремої бригади морської піхоти оприлюднила кадри знищення окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відео видно, як загарбник намагається підійти до українського роботизованого дрона, начиненого вибухівкою, щоб кинути в нього гранату.
У результаті вибуху від військового РФ не залишилося й сліду.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Василь Васько #582549
показати весь коментар26.10.2025 16:48 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар26.10.2025 16:49 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Валентин Коваль #587289
показати весь коментар26.10.2025 16:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар26.10.2025 16:55 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
boris petrik
показати весь коментар26.10.2025 17:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
віктор федорович #394174
показати весь коментар26.10.2025 17:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар26.10.2025 17:23 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар26.10.2025 17:18 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Sashko Poweroid #551165
показати весь коментар26.10.2025 17:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль