РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9770 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников на Чернигов
1 189 6

"Шахеды" массированно атакуют Чернигов: раздаются взрывы, работает ПВО (обновлено)

шахед атакует Чернигов

Сейчас Чернигов массово атакуют российские ударные дроны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

По данным мониторинговых телеграм-каналов, сейчас вблизи города фиксируется около 15 дронов.

В Чернигове слышны взрывы

В городе раздаются взрывы. Работают силы ПВО.

"Взрывы, которые сейчас слышно в городе связаны с работой ПВО. Находитесь в безопасных местах", - отметил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили по критической инфраструктуре на Черниговщине: бушевали пожары, сгорело админздание. ФОТОрепортаж

Обновленная информация

"Уточненная информация: Неподалеку от города зафиксировано падение БпЛа. По состоянию на сейчас падений БпЛа в городе не фиксируются", - позже добавил Брижинский.

Больше информации на данный момент не известно.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

Чернигов (952) Шахед (1592) Черниговская область (1372) Черниговский район (107)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Серед білого дня і в сонячну погоду - мабуть вони просто не в курсі про високу ефективність дронів-перехоплювачів від Зеленського-Міндіча-Умєрова.
показать весь комментарий
27.10.2025 13:05 Ответить
Начальник адміністрації написав, що працює ППО, тому вибухи. Не розповсюджуйте ІПСО.
показать весь комментарий
27.10.2025 13:11 Ответить
там їх два ...- хто їз них перший помітив дрони і на відзнаку заслуговує?
показать весь комментарий
27.10.2025 13:14 Ответить
Там взагалі ППО немає, зелені ******* забили на прифронтові області повністю. Та що там казати, гундосе чмо Київ (!) не здатне захистити. не те що Чернігів чи Суми.
показать весь комментарий
27.10.2025 13:16 Ответить
Наші дрони-перехоплювачі десь через рік будуть перехоплювати...або полетіли на зиму в теплі краї
показать весь комментарий
27.10.2025 13:19 Ответить
Мінус російський Ка-52 з екіпажем
показать весь комментарий
27.10.2025 13:23 Ответить
 
 