"Шахеды" массированно атакуют Чернигов: раздаются взрывы, работает ПВО (обновлено)
Сейчас Чернигов массово атакуют российские ударные дроны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
По данным мониторинговых телеграм-каналов, сейчас вблизи города фиксируется около 15 дронов.
В Чернигове слышны взрывы
В городе раздаются взрывы. Работают силы ПВО.
"Взрывы, которые сейчас слышно в городе связаны с работой ПВО. Находитесь в безопасных местах", - отметил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.
Обновленная информация
"Уточненная информация: Неподалеку от города зафиксировано падение БпЛа. По состоянию на сейчас падений БпЛа в городе не фиксируются", - позже добавил Брижинский.
Больше информации на данный момент не известно.
