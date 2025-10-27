"Шахеды" массированно атакуют Чернигов: раздаются взрывы, работает ПВО (обновлено)

Сейчас Чернигов массово атакуют российские ударные дроны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

По данным мониторинговых телеграм-каналов, сейчас вблизи города фиксируется около 15 дронов.

В Чернигове слышны взрывы

В городе раздаются взрывы. Работают силы ПВО.

"Взрывы, которые сейчас слышно в городе связаны с работой ПВО. Находитесь в безопасных местах", - отметил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский.

Обновленная информация

"Уточненная информация: Неподалеку от города зафиксировано падение БпЛа. По состоянию на сейчас падений БпЛа в городе не фиксируются", - позже добавил Брижинский.

Больше информации на данный момент не известно.

