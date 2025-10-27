"Шахеди" масовано атакують Чернігів: БпЛА упав біля будинку, є постраждалі (оновлено)

Наразі Чернігів масово атакують російські ударні дрони.

За даними моніторингових телеграм-каналів, наразі поблизу міста фіксується близько 15 дронів.

У Чернігові чути вибухи

У місті лунають вибухи. Працюють сили ППО.

"Вибухи, які зараз чутно в місті повʼязані з роботою ППО. Перебувайте в безпечних місцях", - зауважив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Оновлена інформація

"Уточнена інформація: Неподалік від міста зафіксовано падіння БпЛа. Станом на зараз падінь БпЛа в місті не фіксуються", - пізніше додав Брижинський.

Пізніше він уточнив, що зафіксовано падіння БпЛа біля житлового будинку на півночі міста.

У результаті падіння "шахеда" постраждали 2 людини.

Більше інформації на цю мить не відомо.

