"Шахеди" масовано атакують Чернігів: БпЛА упав біля будинку, є постраждалі (оновлено)
Наразі Чернігів масово атакують російські ударні дрони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
За даними моніторингових телеграм-каналів, наразі поблизу міста фіксується близько 15 дронів.
У Чернігові чути вибухи
У місті лунають вибухи. Працюють сили ППО.
"Вибухи, які зараз чутно в місті повʼязані з роботою ППО. Перебувайте в безпечних місцях", - зауважив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
Оновлена інформація
"Уточнена інформація: Неподалік від міста зафіксовано падіння БпЛа. Станом на зараз падінь БпЛа в місті не фіксуються", - пізніше додав Брижинський.
Пізніше він уточнив, що зафіксовано падіння БпЛа біля житлового будинку на півночі міста.
У результаті падіння "шахеда" постраждали 2 людини.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вже серед білого дня !
докралися "міндичи" на дронах до самого краю !
.