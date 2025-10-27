УКР
Атака безпілотників на Чернігів
2 599 11

"Шахеди" масовано атакують Чернігів: БпЛА упав біля будинку, є постраждалі (оновлено)

шахед атакує Чернігів

Наразі Чернігів масово атакують російські ударні дрони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

За даними моніторингових телеграм-каналів, наразі поблизу міста фіксується близько 15 дронів.

У Чернігові чути вибухи

У місті лунають вибухи. Працюють сили ППО.

"Вибухи, які зараз чутно в місті повʼязані з роботою ППО. Перебувайте в безпечних місцях", - зауважив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Чернігівщині: вирували пожежі, згоріла адмінбудівля.

Оновлена інформація

"Уточнена інформація: Неподалік від міста зафіксовано падіння БпЛа. Станом на зараз падінь БпЛа в місті не фіксуються", - пізніше додав Брижинський.

Пізніше він уточнив, що зафіксовано падіння БпЛа біля житлового будинку на півночі міста.

У результаті падіння "шахеда" постраждали 2 людини.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Чернігів (858) Шахед (1598) Чернігівська область (1155) Чернігівський район (110)
+9
Серед білого дня і в сонячну погоду - мабуть вони просто не в курсі про високу ефективність дронів-перехоплювачів від Зеленського-Міндіча-Умєрова.
27.10.2025 13:05 Відповісти
+7
Там взагалі ППО немає, зелені ******* забили на прифронтові області повністю. Та що там казати, гундосе чмо Київ (!) не здатне захистити. не те що Чернігів чи Суми.
27.10.2025 13:16 Відповісти
+4
Наші дрони-перехоплювачі десь через рік будуть перехоплювати...або полетіли на зиму в теплі краї
27.10.2025 13:19 Відповісти
ото ж !

вже серед білого дня !

докралися "міндичи" на дронах до самого краю !

.
27.10.2025 14:38 Відповісти
Вони максимум зенітної артилерії стягнули для прикриття Києва... Я сьогодні вперше почув її стрільбу в Чернігові - ще з часів блокади... Все, що тут пишуть - сам, тільки що, бачив, власними очима... Після початку роботи автоматичної гармати, "шахєди" "наче вітром здуло" ...
27.10.2025 15:04 Відповісти
Начальник адміністрації написав, що працює ППО, тому вибухи. Не розповсюджуйте ІПСО.
27.10.2025 13:11 Відповісти
там їх два ...- хто їз них перший помітив дрони і на відзнаку заслуговує?
27.10.2025 13:14 Відповісти
Ну, в принципі, правильно написав... Були звуки різного роду - одиночні, глухіша серія, і голосніша серія. Перша - падіння "шахєда". Друга - стрільба гармати. Третя - самоліквідація її снарядів на висоті, в повітрі...
27.10.2025 15:08 Відповісти
Мінус російський Ка-52 з екіпажем
27.10.2025 13:23 Відповісти
Принаймі зараз чутно роботу ППО, до блекауту ця ху..я так само літала і ніхто навіть не намагався її збивати, бо чаусу і брижу прх на людей, на місто, на область, на тих хто має зазищати Чернігівщину.
27.10.2025 15:37 Відповісти
 
 