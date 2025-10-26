УКР
1 020 4

Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Чернігівщині: вирували пожежі, згоріла адмінбудівля. ФОТОрепортаж

Пізно ввечері 25 жовтня російські війська завдали ударів по підприємствах у Чернігівській області, зокрема критичної інфраструктури, згоріла адмінбудівля.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Удар по Чернігову

Так, пізно ввечері ворог вдарив по Чернігову безпілотником - приліт прийшовся по території підприємства. Зайнялася вантажівка. Вогнеборці ліквідували пожежу.

Атака на Новгород-Сіверський

У Новгороді-Сіверському через влучання БпЛА зайнялася адмінбудівля одного із підприємств критичної інфраструктури. Унаслідок атаки приміщення знищене вогнем.

Зазначається, що загалом за минулу добу агресор 18 разів обстріляв Чернігівщину. Під ударом - 14 населених пунктів.

Обстріли Чернігівщини
Автор: 

обстріл (31541) Чернігів (857) Чернігівська область (1153) Новгород-Сіверський район (52) Чернігівський район (109) Новгород-Сіверський (10)
А де палаючі будинки в бєлгороді, брянскЬЄ, вАроніжЄ, таганрогЄ, курськЄ?!
показати весь коментар
26.10.2025 09:37 Відповісти
У "Блаз"ня в "загашнику"... Він на них смажить "травневі шашлики"...
показати весь коментар
26.10.2025 09:51 Відповісти
Фламінги ще красять...
показати весь коментар
26.10.2025 09:51 Відповісти
 
 