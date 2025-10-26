Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Чернігівщині: вирували пожежі, згоріла адмінбудівля. ФОТОрепортаж

Пізно ввечері 25 жовтня російські війська завдали ударів по підприємствах у Чернігівській області, зокрема критичної інфраструктури, згоріла адмінбудівля.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Удар по Чернігову

Так, пізно ввечері ворог вдарив по Чернігову безпілотником - приліт прийшовся по території підприємства. Зайнялася вантажівка. Вогнеборці ліквідували пожежу.

Атака на Новгород-Сіверський

У Новгороді-Сіверському через влучання БпЛА зайнялася адмінбудівля одного із підприємств критичної інфраструктури. Унаслідок атаки приміщення знищене вогнем.



Зазначається, що загалом за минулу добу агресор 18 разів обстріляв Чернігівщину. Під ударом - 14 населених пунктів.

