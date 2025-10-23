УКР
Росія атакувала 23 населені пункти Чернігівщини за добу: пошкоджено енергооб’єкт та житлові будинки

Чернігів після обстрілу

Минулої доби російські війська здійснили 52 обстріли Чернігівської області, атакувавши 23 населені пункти. Зафіксовано близько 130 вибухів.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Унаслідок атаки уламкових поранень зазнав мешканець Чернігівського району - його госпіталізували. В одному з населених пунктів регіону безпілотники пошкодили житлові будинки.

У Корюківському районі російські дрони влучили по об’єкту інфраструктури у прикордонній громаді. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Також у Новгород-Сіверському районі зафіксовано влучання в енергооб’єкт.

Відключення електроенергії

Через пошкодження енергомереж ситуація в області залишається складною: діють погодинні графіки відключень, а в окремих районах - аварійні. Енергетики продовжують ремонтні роботи.

