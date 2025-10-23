Россия атаковала 23 населенных пункта Черниговщины за сутки: повреждены энергообъект и жилые дома

За минувшие сутки российские войска совершили 52 обстрела Черниговской области, атаковав 23 населенных пункта. Зафиксировано около 130 взрывов.

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

В результате атаки осколочные ранения получил житель Черниговского района - его госпитализировали. В одном из населенных пунктов региона беспилотники повредили жилые дома.

В Корюковском районе российские дроны попали по объекту инфраструктуры в приграничной громаде. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Также в Новгород-Сиверском районе зафиксировано попадание в энергообъект.

Отключение электроэнергии

Из-за повреждения энергосетей ситуация в области остается сложной: действуют почасовые графики отключений, а в отдельных районах - аварийные. Энергетики продолжают ремонтные работы.

