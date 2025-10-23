РУС
Россия атаковала 23 населенных пункта Черниговщины за сутки: повреждены энергообъект и жилые дома

Чернигов после обстрела

За минувшие сутки российские войска совершили 52 обстрела Черниговской области, атаковав 23 населенных пункта. Зафиксировано около 130 взрывов.

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

В результате атаки осколочные ранения получил житель Черниговского района - его госпитализировали. В одном из населенных пунктов региона беспилотники повредили жилые дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самая сложная ситуация с энергоснабжением - в Черниговской, Сумской, Харьковской и Одесской областях, - Минэнерго

В Корюковском районе российские дроны попали по объекту инфраструктуры в приграничной громаде. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Также в Новгород-Сиверском районе зафиксировано попадание в энергообъект.

Отключение электроэнергии

Из-за повреждения энергосетей ситуация в области остается сложной: действуют почасовые графики отключений, а в отдельных районах - аварийные. Энергетики продолжают ремонтные работы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Самая сложная ситуация с энергоснабжением после ударов РФ - на Сумщине и Черниговщине, - "Укрэнерго"

