Россияне нанесли удар по критической инфраструктуре в Черниговской области: бушевали пожары, сгорело административное здание. ФОТОРЕПОРТАЖ

Поздно вечером 25 октября российские войска нанесли удары по предприятиям в Черниговской области, в частности критической инфраструктуры, сгорело админздание.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Удар по Чернигову

Так, поздно вечером враг ударил по Чернигову беспилотником - прилет пришелся по территории предприятия. Загорелся грузовик. Пожарные ликвидировали пожар.

Атака на Новгород-Северский

В Новгороде-Северском из-за попадания БпЛА занялось админздание одного из предприятий критической инфраструктуры. В результате атаки помещение уничтожено огнем.



Отмечается, что всего за минувшие сутки агрессор 18 раз обстрелял Черниговскую область. Под ударом - 14 населенных пунктов.

