РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7315 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Черниговщины
791 4

Россияне нанесли удар по критической инфраструктуре в Черниговской области: бушевали пожары, сгорело административное здание. ФОТОРЕПОРТАЖ

Поздно вечером 25 октября российские войска нанесли удары по предприятиям в Черниговской области, в частности критической инфраструктуры, сгорело админздание.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Удар по Чернигову

Так, поздно вечером враг ударил по Чернигову беспилотником - прилет пришелся по территории предприятия. Загорелся грузовик. Пожарные ликвидировали пожар.

Также читайте: Россия атаковала 23 населенных пункта Черниговщины за сутки: повреждены энергообъекты и жилые дома

Атака на Новгород-Северский

В Новгороде-Северском из-за попадания БпЛА занялось админздание одного из предприятий критической инфраструктуры. В результате атаки помещение уничтожено огнем.

Отмечается, что всего за минувшие сутки агрессор 18 раз обстрелял Черниговскую область. Под ударом - 14 населенных пунктов.

Также читайте: В Чернигове полностью восстановили электроснабжение после ударов РФ по энергетике, - Свириденко

Обстрелы Черниговской области
Обстрелы Черниговской области

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Обстрелы Черниговской области
Обстрелы Черниговской области

Автор: 

обстрел (30194) Чернигов (951) Черниговская область (1370) Новгород-Северский район (52) Черниговский район (106) Новгород-Северский (10)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А де палаючі будинки в бєлгороді, брянскЬЄ, вАроніжЄ, таганрогЄ, курськЄ?!
показать весь комментарий
26.10.2025 09:37 Ответить
У "Блаз"ня в "загашнику"... Він на них смажить "травневі шашлики"...
показать весь комментарий
26.10.2025 09:51 Ответить
Фламінги ще красять...
показать весь комментарий
26.10.2025 09:51 Ответить
 
 