Рашисти пошкодили важливий енергооб’єкт в одному з районів Чернігівщини

Російські окупанти атакували Чернігівську область, внаслідок чого пошкоджено енергетичний об'єкт у Корюківському районі.

Про це повідомили в "Чернігівобленерго", передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Корюківському районі. Просимо зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки!", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що енергетики почнуть аварійно-відновлювальні роботи щойно дозволить безпекова ситуація.

Удар РФ по Чернігівщині

Російські війська 27 жовтня масовано атакували Чернігів безпілотниками. У місті лунали вибухи, працювала ППО.

Неподалік від міста фіксували падіння БпЛА. Постраждали 2 особи.

