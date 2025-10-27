Рашисти пошкодили важливий енергооб’єкт в одному з районів Чернігівщини
Російські окупанти атакували Чернігівську область, внаслідок чого пошкоджено енергетичний об'єкт у Корюківському районі.
Про це повідомили в "Чернігівобленерго", передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Корюківському районі. Просимо зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки!", - йдеться в повідомленні.
Там зазначили, що енергетики почнуть аварійно-відновлювальні роботи щойно дозволить безпекова ситуація.
Удар РФ по Чернігівщині
Російські війська 27 жовтня масовано атакували Чернігів безпілотниками. У місті лунали вибухи, працювала ППО.
Неподалік від міста фіксували падіння БпЛА. Постраждали 2 особи.
Треба їм нести кримінальну відповідальність!!
А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували!
От і наслідки, з оплати за електроенергію від користувачів!!??
дефектифного Чауса заберіть захищати Києв, що достеменно відчути його можливості організувати належний захист області, або будь чого.