УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9255 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці Обстріли Чернігівщини
1 027 4

Рашисти пошкодили важливий енергооб’єкт в одному з районів Чернігівщини

Об’єкт енергетики пошкоджено на Чернігівщині. Що відомо?

Російські окупанти атакували Чернігівську область, внаслідок чого пошкоджено енергетичний об'єкт у Корюківському районі.

Про це повідомили в "Чернігівобленерго", передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено важливий енергооб'єкт у Корюківському районі. Просимо зберігати спокій, інформаційну тишу і заходи власної безпеки!", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що енергетики почнуть аварійно-відновлювальні роботи щойно дозволить безпекова ситуація.

Читайте: Війська РФ посилюють обстріли прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, - ДПСУ

Удар РФ по Чернігівщині

Російські війська 27 жовтня масовано атакували Чернігів безпілотниками. У місті лунали вибухи, працювала ППО.

Неподалік від міста фіксували падіння БпЛА. Постраждали 2 особи.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Об’єкт енергетики пошкоджено на Чернігівщині. Що відомо?

Автор: 

обстріл (31556) енергетика (2834) Чернігівська область (1155) Корюківський район (33)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що важливого пошкодив ЗЄкоманду вач у кацапомосковіїї ???
показати весь коментар
27.10.2025 17:11 Відповісти
З 2019 року, прибутки власників енергоструктур в Україні з енергетичної галузі, були чималенькі!!! Але власники не готували систему до функціонування в Особливий період, як і не готував зеленський, разом з назначеними ним зелупнями, Україну!!!
Треба їм нести кримінальну відповідальність!!
А всього і треба було зелупням та їх призначенцями з Урядового кварталу, з 2019 року, виконувати вимоги Конституції та законодавство, зокрема,

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5460-17#n1109 № 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#n2359 № 1089-IX від 16.12.2020
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1357-20#n369 № 1357-IX від 30.03.2021, ВВР, 2021, № 29, ст.234}
А вони, законодавство це, саботували!
От і наслідки, з оплати за електроенергію від користувачів!!??
показати весь коментар
27.10.2025 17:12 Відповісти
Поверніть вже на Чернігівщину Ніколюка, а д ефектифного Чауса заберіть захищати Києв, що достеменно відчути його можливості організувати належний захист області, або будь чого.
показати весь коментар
27.10.2025 17:25 Відповісти
Гундосий забери корупціонера Чауса і постав генерала Ніколюка, який відстояв Чернігівщину в 22 році на його місце.
показати весь коментар
27.10.2025 17:39 Відповісти
 
 