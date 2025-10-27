Наслідки атаки дронів РФ на Чернігівщині: пошкоджені будинки, двоє постраждалих. ФОТОрепортаж

У понеділок, 27 жовтня, російські війська завдали ударів по Чернігову та Чернігівському району за допомогою безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.







Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки, є постраждалі.

За даними ДСНС, у Чернігові через удар безпілотників пошкоджено чотири житлові будинки. Постраждалого рятувальники разом із медиками доставили до карети швидкої допомоги.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупант заховався у танку: ударні дрони скинули боєприпас прямо у відкритий люк. ВIДЕО









У Чернігівському районі внаслідок влучання дрона загорілася господарча будівля. Пожежу оперативно ліквідували, за попередньою інформацією, без потерпілих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти пошкодили важливий енергооб’єкт в одному з районів Чернігівщини

Удар РФ по Чернігівщині

Російські війська 27 жовтня масовано атакували Чернігів безпілотниками. У місті лунали вибухи, працювала ППО.

Неподалік від міста фіксували падіння БпЛА. Постраждали 2 особи.

Пізніше російські окупанти атакували Чернігівську область, внаслідок чого пошкоджено енергетичний об'єкт у Корюківському районі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ