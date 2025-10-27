УКР
Окупант заховався у танку: ударні дрони скинули боєприпас прямо у відкритий люк. ВIДЕО

Оператори дронів 109-го гірсько-штурмового батальйону ЗСУ продовжують знищувати укриття та живу силу окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники ліквідували сім російських військових і три ворожі укриття.

На одному з кадрів - загарбник сховався у підбитому танку. Його виявили оператори дронів і скинули боєприпас у відкритий люк.

Як наслідок - окупанта ліквідовано, а танк виведено з ладу повністю. 

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

армія рф (19209) знищення (8587) ЗСУ (8059) дрони (6174) Сили безпілотних систем (263)
Топ коментарі
+3
І стало глухо - як у танку
показати весь коментар
27.10.2025 17:14 Відповісти
+3
Коректно, ********** здох, байдуже, як це місце назвати!!
показати весь коментар
27.10.2025 17:16 Відповісти
+2
показати весь коментар
27.10.2025 17:10 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2025 17:10 Відповісти
Бмп?
показати весь коментар
27.10.2025 17:12 Відповісти
Ні, ********** з московії!!
показати весь коментар
27.10.2025 17:15 Відповісти
Автор публікації це не танк, це БМП-1, викладайте будь ласка матеріал коректно!
показати весь коментар
27.10.2025 17:13 Відповісти
Коректно, ********** здох, байдуже, як це місце назвати!!
показати весь коментар
27.10.2025 17:16 Відповісти
Літом 2023 військовий йух з КСПб некоректно передав нам інформацію, переплутав нашу БМП з підор...м танком, як результат ми мінуснули з ПТРК нашу БМП, - 3 двухсотих. Коректність та точність інформації завжди має велике значення.
показати весь коментар
27.10.2025 17:48 Відповісти
І стало глухо - як у танку
показати весь коментар
27.10.2025 17:14 Відповісти
Пішов окупант до пекла і навіть нічого не відчув
показати весь коментар
27.10.2025 17:14 Відповісти
Осінь на дворі - а він двері за собою не закриває! Не порядок!
От і поплатився.....
показати весь коментар
27.10.2025 17:18 Відповісти
зато пагіп танкістам, а нє галімим пєхатінцем.
показати весь коментар
27.10.2025 17:22 Відповісти
 
 