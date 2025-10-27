Окупант заховався у танку: ударні дрони скинули боєприпас прямо у відкритий люк. ВIДЕО

Оператори дронів 109-го гірсько-штурмового батальйону ЗСУ продовжують знищувати укриття та живу силу окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ударні безпілотники ліквідували сім російських військових і три ворожі укриття.

На одному з кадрів - загарбник сховався у підбитому танку. Його виявили оператори дронів і скинули боєприпас у відкритий люк.

Як наслідок - окупанта ліквідовано, а танк виведено з ладу повністю.

