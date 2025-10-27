Бійці 33-го штурмового полку заганяли до смерті двох окупантів та перетворили їх на корм для здичавілого кота і собаки. ВIДЕО 18+
На одному з напрямків фронту бійці 3-го штурмового батальйону 33-ї окремої штурмової бригади відбили черговий штурм окупантів, які щодня намагаються прорвати українську оборону.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, противник вкотре кинув у бій піхоту малими групами, проте українські воїни знищили чергову хвилю штурмовиків.
"Кацапи сунуть щодня, по два-три накати. Але козаки з 3-го ШБ перемелюють їх на фарш. Цей раз не став винятком – зайшли, щоб стати кормом для котів і собак", - зазначають бійці у коментарі до відео бою.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
