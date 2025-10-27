РУС
Бойцы 33-го штурмового полка загоняли до смерти двух оккупантов и превратили их в корм для одичавшего кота и собаки. ВИДЕО 18+

На одном из направлений фронта бойцы 3-го штурмового батальона 33-й отдельной штурмовой бригады отбили очередной штурм оккупантов, которые ежедневно пытаются прорвать украинскую оборону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник в очередной раз бросил в бой пехоту малыми группами, однако украинские воины уничтожили очередную волну штурмовиков.

"Кацапы сунутся каждый день, по два-три наката. Но козаки из 3-го ШБ перемалывают их на фарш. Этот раз не стал исключением - зашли, чтобы стать кормом для котов и собак", - отмечают бойцы в комментарии к видео боя.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

армия РФ (21047) животные (949)
свіжак
показать весь комментарий
27.10.2025 16:09 Ответить
Двоє на двох! Я навіть знаю хто переможе ...
показать весь комментарий
27.10.2025 16:29 Ответить
Коти з собаками їдять спітніле м"ясо... Хоча, в цьому є якась "родзинка"... Колись кочівники, в набігах, забиваючи тварину на їжу (в основному, коня), нарізали м"ясо тонкими довгими стьожками. Потім ці стьожки клали своєму коню на хребет, щоб звисали на боки. Зверху клали повстяний пітник, і сідлали коня. Їздили на ньому цілий день. Під дією кінського поту м"ясо ферментувалося. Потім його їли...
показать весь комментарий
27.10.2025 16:18 Ответить
Бідні песики і котики☹️...
показать весь комментарий
27.10.2025 16:21 Ответить
Нєфіг гранати у вікна будинків закидувати....
То котик і собака, мабуть, із того будинку....
показать весь комментарий
27.10.2025 16:23 Ответить
Падьож скота.
показать весь комментарий
27.10.2025 16:32 Ответить
Спеціально навчені коти і собаки, з паспортами секретних підземних біолабораторій СБУ.
показать весь комментарий
27.10.2025 16:34 Ответить
Зараз бротва підтягнеться.
показать весь комментарий
27.10.2025 16:49 Ответить
 
 