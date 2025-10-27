Бойцы 33-го штурмового полка загоняли до смерти двух оккупантов и превратили их в корм для одичавшего кота и собаки. ВИДЕО 18+

На одном из направлений фронта бойцы 3-го штурмового батальона 33-й отдельной штурмовой бригады отбили очередной штурм оккупантов, которые ежедневно пытаются прорвать украинскую оборону.

Как сообщает Цензор.НЕТ, противник в очередной раз бросил в бой пехоту малыми группами, однако украинские воины уничтожили очередную волну штурмовиков.

"Кацапы сунутся каждый день, по два-три наката. Но козаки из 3-го ШБ перемалывают их на фарш. Этот раз не стал исключением - зашли, чтобы стать кормом для котов и собак", - отмечают бойцы в комментарии к видео боя.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

